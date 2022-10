Las obras de la Variante de Las Angosturas sacan a la luz un gran yacimiento romano

No ha sido una sorpresa que bajo las entrañas del cortijo de Los Cipreses en Priego de Córdoba hayan aparecido restos arqueológicos. La completa carta arqueológica de Priego, uno de los primeros municipios andaluces en contar con este instrumento, de 1999 ya señalaba la zona como un lugar de restos. La sorpresa ha sido la dimensión y el estado de conservación de un gran yacimiento altoimperial romano que ha aparecido en la primera cata arqueológica durante la construcción de la Variante de Las Angosturas.

La Junta de Andalucía ya informó el viernes del hallazgo. También dijo que se estaba estudiando para tomar una decisión. Este mismo lunes, el gobierno andaluz inició una segunda excavación, anexa a la primera, sobre lo que sería el tablero de la futura Variante de Las Angosturas, una de las obras viarias más demandadas de la Subbética. Los trabajos determinarán la dimensión real de un yacimiento que se está estudiando al detalle para conocer exactamente de qué se trata.

Los trabajos están siendo dirigidos por la Junta de Andalucía, que a su vez ha contratado a una empresa de arqueología de Granada. El Ayuntamiento de Priego, a través de su Museo Municipal, vigila los trabajos y colabora en lo posible.

De momento, se sabe que los restos son romanos, de la época altoimperial, y que están datados entre los siglos I y II después de Cristo. Entre las estructuras han aparecido muros de más de dos metros de altura en muy buen estado de conservación. Esas estructuras, presuntamente, continúan hacia la zona que ha comenzado a excavarse ahora. El objetivo es ver su verdadero alcance, la dimensión de los restos y de qué se trata.

Aunque existen ya varias hipótesis sobre lo hallado, los arqueólogos son cautos. Prefieren esperar a que concluya la excavación antes de lanzar una teoría sobre qué es lo que se ha encontrado bajo el cortijo de Los Cipreses de Priego de Córdoba. Pero destacan que es un lugar importante en la historia antigua de la zona.

En el actual término municipal de Priego de Córdoba los asentamientos romanos son especialmente importantes a partir del siglo I. En esa época destacan principalmente en los valles y especialmente por su vinculación con la agricultura. En la zona por la que se extiende Priego existirían tres municipios romanos: Ipolcobulcula, Sosontigi(?) e Iliturgicola.

El hallazgo ha sorprendido por su dimensión, pero se conocen estructuras que ya aparecieron en el extremo contrario al de la carretera, por lo que podría ser incluso mayor. Por eso se está excavando en su extensión, para poder realizar una interpretación mayor y más concreta de lo que ha aparecido.

Fuentes oficiales del gobierno andaluz son muy cautas aún sobre el futuro de las obras. Los trabajos están ya al 16% de ejecución y no se descarta ningún escenario. En Córdoba ya hay antecedentes del desvío de una carretera, en este caso una autovía, para proteger un yacimiento arqueológico. Ocurrió hace 15 años en Montemayor, durante la construcción de la Autovía de Málaga (A-45), cuando el hallazgo de un yacimiento ibero obligó a mover el tronco de la autovía unos 200 metros.

En otros casos, los técnicos han determinado el valor de lo hallado y en algunos casos se ha decidido su traslado, en la medida de lo posible, a otro lugar. En Córdoba capital, por ejemplo, muchos de los restos de los arrabales islámicos hallados fueron destruidos en su mayor parte.

