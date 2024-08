El Museo del Prado restaurará un cuadro de la Diócesis de Córdoba para una exposición en 2026

La Diócesis de Córdoba tiene en su haber una cantidad ingente de tesoros pictóricos los que, en ocasiones, son solicitadas por museos para exposiciones temporales. Los últimos han sido dos cuadros: el Políptico de la Virgen de la Leche y el Cristo de la Tabla, de la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla. Ambos serán expuestos en el Museo del Prado de Madrid pero, previamente, el primero será sometido a un proceso de restauración debido a su estado.

Será el propio museo madrileño quien lleve a cabo estos trabajos de conservación, tal y como señalan desde la Diócesis de Córdoba. El cuadro formará parte de la exposición A la manera de Italia, visitable en El Prado del 26 de mayo al 20 de septiembre de 2026.

Fue el pasado mes de abril cuando el museo solicitó esta obra artística, realizada en temple sobre tabla con unas medidas de 165 por 283 centímetros. aproximadamente. A su excepcional valor artístico se une el papel de este cuadro como una de las claves de difusión del italianismo en el sur del reino de Castilla, demás del interés que ofrece su ubicación histórica en la Mezquita Catedral de Córdoba.

Además de este cuadro, la Diócesis cederá temporalmente el Cristo de la Tabla, de la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, que formará parte de la exposición Darse la mano. Escultura y color en el Siglo de Oro Hispánico. La muestra podrá visitarse en el museo madrileño del 19 de noviembre de 2024 al 2 de marzo de 2025.

En este caso, la solicitud fue realizada en junio de 2023. Se trata de una pintura realizada en madera policromada, fechada en el siglo XVI, y con una singular tipología a medio camino entre la pintura y la escultura. A su excepcional valor artístico se une una profunda tradición devocional vinculada a implicaciones milagrosas relacionadas con San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia.

Dado el valor de ambas obras, el Estado se compromete a indemnizar a la Diócesis por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de las mismas.

