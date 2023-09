Medina Azahara espera abrir en 2024 el Salón Rico, que lleva 15 años cerrado

Si hay cordobeses que jamás han estado en Medina Azahara, los que han acudido al yacimiento arqueológico más importante de la ciudad en los últimos años no han podido entrar a lo que es la joya de la corona: el Salón Rico. Este espacio, de una importancia capital en el arte islámico andalusí, lleva cerrado al público desde el año 2009. Entonces, la Consejería de Cultura inició unas delicadas obras de restauración que se han ido interrumpiendo, paralizando, retomando y volviendo a suspender en el tiempo. En total, se han invertido unos 600.000 euros en unos trabajos que a día de hoy siguen sin estar acabados. Ahora, la Junta espera que 2024 sea, por fin, el año de la reapertura de un lugar en el que hasta los presidentes de la Junta de Andalucía han filmado sus discursos de Año Nuevo.

El Salón Rico fue construido en el siglo X y reconstruido en los años cuarenta del siglo XX por Félix Hernández. Entre 1975 y 1982 Rafael Manzano completó la obra, que pudo ser entonces contemplada por los turistas. En febrero del año 2009 comenzaron unas obras en el Salón Rico financiadas a cargo del programa del 1% Cultural, del Ministerio de Fomento. Estas obras, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, se suspendieron al tener que volver a contratar una dirección técnica. Esta nueva contratación nunca se ha hecho.

En el año 2014 se volvió a adjudicar la segunda fase de la obra, que era la reposición de los autariques del Salón Rico de Medina Azahara. Estos trabajos se iban a financiar gracias a un convenio firmado por el Instituto Andaluz de Patrimonio con la World Monuments Fund (WMF) en octubre del 2011. En total, estaba prevista una inversión de medio millón de euros y un plazo de obras de 15 meses. Obviamente, es un plazo que nunca se ha cumplido.

La Junta de Andalucía contaba con reiniciar las obras antes de verano y firmar un nuevo convenio con la WMF en primavera. Pero el documento no ha sido consignado hasta este pasado mes de julio, según ha podido confirmar este periódico, por lo que el dinero no ha llegado hasta septiembre. Ahora, se augura un inicio próximo de los trabajos. Pero las visitas no se podrán retomar antes de final de año. O al menos si se hacen tendrán que convivir con los artesanos, que reponen los atauriques y restauran la fachada. Habrán pasado entonces 15 años desde la última vez en que los turistas pudieron caminar por el lugar en el que Abderramán III recibía a sus invitados.

Considerado la gran maravilla de Medina Azahara, yacimiento que es Patrimonio Mundial de la Unesco desde el año 2018, el Salón Rico fue construido entre el 952 y 957, siguiendo el esquema basilical del Salón Superior, aunque con tres naves en lugar de cinco. El salón tripartito se divide mediante dos hileras de columnas con basas y capiteles de avispero, fustes de mármol rosa y negro y cimacios sobre los que descansan arcos de herradura. Los paramentos tienen un zócalo de mármol blanco del que emana una decoración de aplacados de piedra.