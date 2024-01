A los pantanos y al cine

Llevamos tiempo pidiéndola, así que ahora hay que agradecerlo: ¡Bendita lluvia que llena los pantanos y lleva a los espectadores a las salas de cine! Solo hay que superar la pereza de salir del brasero (o del suelo radiante, para los privilegiados) y, por menos de lo que vale un litro de aceite de oliva, adentrarse en la penumbra de la sala, dejarse arrastrar por la historia y los personajes, y olvidarse durante un par de horas de lo que vale el litro de aceite de oliva.

Al grano: ¿Qué se estrena esta semana en los cines?

Empezamos, una semana más, por una película española que se prevé taquillera, El correo, de Daniel Calparsoro, con un reparto espectacular: María Pedraza, Luis Tosar, Luis Zahera… y Arón Piper como protagonista.

Año 2002. Con la entrada de España en el euro, se abre un tiempo de oportunidades para los listillos como Iván, un aparcacoches de Vallecas, que decide dar un salto significativo al convertirse en el correo para una organización internacional de blanqueo de capitales. Transporta maletines llenos de billetes, pero su ambición lo lleva a dirigir su atención a la Costa del Sol, donde el verdadero dinero negro fluye entre empresarios, políticos corruptos, banqueros y más.

En palabras de Calparsoro: “El Correo es una película de alto voltaje, para que disfrute el espectador, pero también para que dé paso a una reflexión más profunda sobre lo que sucedió en aquellos años, cómo afectó a muchas personas y cómo se prolongó en el tiempo con consecuencias que todavía colean hoy en día. Un retrato de la España que fue y que pudo ser.”

Seguimos con una comedia comercial: Cualquiera menos tú, protagonizada por la estrella emergente Sydney Sweeney y por el cachas Glen Powell.

Bea y Ben, aparentemente destinados a ser enemigos románticos, experimentan una primera cita increíble que se ve empañada por un incidente inesperado. Sin embargo, el destino los coloca nuevamente juntos en una boda en Australia y, para evitar conflictos, deciden fingir ser una pareja feliz. Lo que comienza como una farsa para mantener la armonía en el evento se convierte en una trama donde los protagonistas, a pesar de su mutuo desagrado, empiezan a descubrir otros sentimientos.

En resumen: comedia de tono adolescente para pasar un buen rato, que, entre el jijí-jajá, muestra localizaciones espectaculares y los tipazos en bañador de sus protagonistas.

Llega una de las películas del año, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2023 y nominada a varios premios, incluido el Oscar a Mejor película de habla no inglesa: La zona de interés. Está basada en hechos reales: Durante la Segunda Guerra Mundial, el comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa cerca del campo de concentración.

Adapta a la pantalla la exitosa y controvertida novela homónima de Martin Amis, que vuelve a abordar el tema del Holocausto desde el punto de vista de los opresores-genocidas, algo cada vez más frecuente. La protagonista es Sandra Hüller, actriz alemana que también está triunfando con Anatomía de una caída.

Por último, una de terror con pinta de dar muucho miedo: la argentina Cuando acecha la maldad, una historia de posesiones en un entorno rural que se alzó con el máximo galardón del Festival de cine fantástico de Sitges 2023.

En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del Mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad: es demasiado tarde.

De ella ha dicho el crítico Fausto Fernández (Fotogramas): “La película más terrorífica de los últimos años. Un carnaval de los horrores que helará la sangre y hará endemoniadamente felices a los fans del género. ¡Acecha una obra cumbre y radical del terror!”

Otros estrenos de la semana son: El arca de Noé, película de animación brasileña en la que dos ratones se cuelan en el Arca con ayuda de una cucaracha; ¡Felices 50!, comedia francesa sobre una celebración de cumpleaños que no sale como se esperaba; y la alemana Viaje hacia el desierto, sobre la relación de la escritora Ingeborg Bachman con el dramaturgo Max Frisch.

