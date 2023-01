Viva Suecia agota las entradas para su concierto en Córdoba

El grupo murciano de pop rock ha agotado las entradas para su concierto en Córdoba el 2 de febrero. Antes de conocer su último disco, El amor de la clase que sea, la banda ya anunció las primeras fechas para encontrarse con su público, una de ellas fue el de la capital cordobesa en la Sala Impala.

El nuevo álbum de Viva Suecia es ya su cuatro disco de estudio. En este cuenta con colaboraciones como Justo cuando el mundo apriete con Leiva o Lo siento, con la participación de Dani Fernández. Entre estas también pueden encontrarse canciones como El rey desnudo o No hemos aprendido nada. El nuevo disco, El amor de la clase que sea ha sido editado en soporte CD digipack y vinilo en los formatos estándar y deluxe.

Pero antes de llegar a Córdoba, el grupo viene de cerrar el año en ciudades como Bilbao, Navarra, Barcelona y Murcia. De momento, este 2023 tienen cuatro citas con su público, tres aparte de la cordobesa en Granada, Vitoria-Gasteiz y Santander. En estas son en las tres ciudades donde se podrá ver a los murcianos después de Córdoba, donde según puede comprobarse en la web de Wegow, ya no hay entradas disponibles.

