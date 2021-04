Viva Belgrado recupera su cita con el público cordobés y presentará en mayo su último trabajo

La banda cordobesa Viva Belgrado volverá a subirse a los escenarios ante el público de Córdoba, después de haberse cancelado su anterior cita en el mes de enero a causa de la tercera ola de la pandemia, y presentará su último trabajo en un concierto el próximo 6 de mayo en el Teatro Góngora de la capital cordobesa.

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha dado a conocer la nueva fecha del concierto de Viva Belgrado, que tendrá lugar a las 19:00 y para el que ya están disponibles las entradas, a un precio único de 12 euros.

El grupo cordobés ofrecerá al público en este concierto las canciones de su último trabajo, su tercer LP, Bellavista, que ha sido editado en formato CD y vinilo por los sellos Aloud Music Ltd (Barcelona), Tokyo Jupiter Records (Tokio) y Walking Is Still Honest (Berlín). De su primera edición se agotaron las 800 copias en apenas dos meses desde su lanzamiento el año pasado y coparon las portadas de Mondosonoro y RockZone en marzo de 2020, un doblete sin precedentes en la música independiente estatal.

Curiosamente, la semana de su estreno el álbum se coló en la lista de discos más escuchados del estado, una tabla dominada por reaggeton, EDM y rap. De este trabajo y su música, Viva Belgrado hablaba entonces con Cordópolis en una entrevista.

La banda recupera ahora así su cita con el públic cordobés, después de que haya tenido aplazadas debido a la crisis de la Covid-19 más de 50 fechas de presentación de Bellavista a lo largo de Europa, Japón y América Latina, así como una confirmación para el MadCool 2021.