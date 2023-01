Estos son los artistas y grupos musicales que pasarán por Córdoba en enero

Nuevo año significa también nuevos artistas que pisan por primera vez Córdoba -u otros que repiten-. La programación cultural de enero está llena de música, y para todos los gustos. Desde la joven madrileña Aroa Lorente, detrás de Samuraï, pasando por la banda de rock Morgan, el indie de Full o el jazz de Gilipojazz. Estos son los conciertos que tendrán lugar en Córdoba en el mes de enero:

El 13 de enero Aroa Lorente, más conocida como Samuraï, presenta en Córdoba Lo bonito, su segundo EP. La artista madrileña recorre en esta gira gran parte de España, pasando por ciudades como Murcia, Segovia, Barcelona, Almería o Madrid. De su música se podrá disfrutar en la Sala Hangar a las 22:30 -con apertura de puertas a las 22:00-. El precio de la entrada anticipada es de 15 euros; 18 euros en taquilla.

El 15 de enero, la joven cantautora cacereña, Paula Rubio, y el cantautor gaditano, Luis G. Lucas, dan su primer concierto en Córdoba. Guitarra y ukelele en mano interpretarán los temas más conocidos de su repertorio junto con algunas canciones inéditas que aún no están publicadas y que el público podrá escuchar en primicia. Su fusión de estilos y voces tan personales serán el plato principal del domingo 15 de enero en la sala Long Rock a las 18:00. El precio de la entrada anticipada doble es de 14 euros, mientras que el de la anticipada individual son 11 euros.

Adrián Mármol, más conocido como Marmi, se lanzó a la música con la publicación de su primer single Tu foto del DNI, del que más tarde sacaría un remix con Aitana. Ahora, llega a la Sala Hangar de Córdoba el 20 de enero para presentar sus últimos éxitos Bonnie & Clyde, Messi o su último hit Todo lo que soy, entre otros. El concierto será a las 22:30, con apertura de puertas a las 22:00 y la entrada tiene un coste de 12 euros anticipada y 14 euros en taquilla.

También el 20 de enero actuarán Gilipojazz. La banda llega a la Sala Ambigú para presentar su nuevo trabajo ¿Dónde está el jazz? El precio de la entrada y una consumición es de 12 euros. La apertura de puertas será a las 21:30 y el concierto comenzará a las 22:30.

El 26 de enero y también el 27 la Orquesta de Córdoba actuará en el Gran Teatro con Réquiem de Verdi. Una de las obras con más fuerza dramática y teatral. Ambas funciones serán a las 20:00 y la entrada tendrá un coste de 5,58 euros.

El 27 de enero también actuará en Córdoba la banda nacida en 2012, Morgan. El grupo vuelve a los escenarios después de casi 2 años con su gira The River Tour, para presentar su tercer trabajo de estudio titulado The river and the stone. El concierto tendrá lugar en la Sala Impala a las 22:30 con la apertura de puertas a las 21:30 y las entradas para asistir a este tienen un coste de 25 euros.

Otro concierto más el 27 de enero es el de la banda Full, que traerán el indie y el rock a la ciudad. En este concierto presentan en Córdoba su tercer disco Capadocia, que durante dos meses estarán presentando por toda España. Su gira Desconexión pondrá fin a finales de febrero poniendo así punto y final durante un tiempo indefinido a la banda. El concierto tendrá lugar en la Sala Hangar a las 21:00. Las entradas para este tienen un precio de 18 euros.