La Mezquita de Córdoba acogerá un auto sacramental sobre el pecado y el perdón

“Una catequesis espectacular”. Así define el poeta y escritor Daniel Cotta el auto sacramental titulado Effetá, que ha creado con el patrocinio del Cabildo Catedral de Córdoba. Esta obra de teatro, que pone el foco en el pecado y el perdón unidos a temas actuales, se representará en la Mezquita-Catedral de Córdoba el próximo 2 de junio y la entrada será gratuita.

La creación de Effetá surge tras escribir un poemario sobre la figura de Dios. “Se me ocurrió sacar a Dios de la poesía y llevarlo al teatro”, ha explicado Cotta. La espectacularidad de esta representación viene de la música, el juego escénico y de luces “al servicio de la catequesis”, ha detallado el autor.

“El tema principal es la existencia del pecado y la figura redentora del perdón, que dirige el argumento hacia la glorificación de Cristo”, esencia propia de este género, según ha explicado el escritor. Los autos sacramentales se escribieron hasta el siglo XVIII cuando fueron prohibidos por el rey Carlos III y fueron “confinados a las salas de estudio”, ha contado Cotta. “Durante el siglo XX ha habido varios intentos, pero no tenían el espíritu de un auto sacramental”, ha asegurado al respecto.

Asimismo, ha considerado que esta obra es “para el hombre de hoy, ya que aparecen personajes actuales como un chef de alta cocina, un científico y jugadores de videojuegos”, siendo este último un elemento importante de la obra. Para el autor, este auto “juega con la paradoja de modernidad y clasicismo”.

El grupo de teatro de la Universidad Loyola, dirigido por Rosa Melero y Carmen Rey, será el encargado de representar esta función. La historia cuenta con 17 actores encarnando personajes humanos y alegóricos, como la desesperanza o la penitencia, que componen una trama con traiciones, engaños y crímenes, ha explicado el autor.

Por su parte, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha recordado que “la Iglesia existe para evangelizar por todos los medios a su alcance”, en esta ocasión lo hace a través del arte y “permite transmitir al espectador el entusiasmo por el misterio eucarístico”. En este sentido, ha afirmado que “la fe es algo actual, no es una reliquia del pasado”.

El obispo ha confirmado que ya conocía la obra previa de Cotta. “Es un gozo de los sentidos escuchar sus poesías”. Además, ha asegurado que “cuando me pasaron el libreto de esta obra, vi que valía la pena apoyarla”. Como muestra de este apoyo a las representaciones culturales desde la fe, el obispo ha recordado una frase del papa Juan Pablo II: “Una fe que no se hace cultura, es una fe no suficientemente creída ni vivida”.