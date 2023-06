Melodías y letras sefardíes con ritmos actuales en el Festival Internacional de Música Sefardí

La XXII edición del Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba ofrece durante dos fines de semana de junio una serie de conciertos con artistas internacionales y nacionales que acercan este género musical al público y permite profundizar en las tradiciones de la cultura serfadí. Además, contará con propuestas novedosas donde se combinan las melodías y letras tradicionales con ritmos contemporáneos.

El Real Jardín Botánico de Córdoba será el escenario de estos encuentros que comienzan el próximo 22 de junio con el grupo Hagadá, cuya música combina instrumentos típicos del área mediterránea y Oriente Medio, con otros más actuales. Sus componentes, los granadinos Bela Hinojosa y Juan de Sisa, el italiano Mario Loi y la argentina Juana Larreta fusionan las letras tradicionales sefardíes con melodías muy personales.

El músico y musicólogo, Amin Chachoo, lleva su voz y violín a este festival cordobés, acompañado de Youssef Mezgheldi tocando el qanun y Ahmed Harrak con la percusión del darbouka.

Este primer fin de semana lo completa el grupo español Ensemble Musicantes, que no solo interpretan este género sino que profundizan en su estudio y difusión por toda Europa. Además, los instrumentos de este conjunto son reproducciones de instrumentos de la época y están inspirados en la iconografía existente en España.

El 29 de junio es el turno del grupo Klezmerama, formado por artistas internacionales y españoles, que trabaja el repertorio de la música klezmer -género musical étnico originado en Europa del Este y desarrollado en las comunidades judías antes de las guerras mundiales- y la rica cultura del teatro yiddish, con un lenguaje más moderno y electrónico.

La cantautora israelí Eliyah Hera pone voz en el segundo fin de semana del festival con un estilo musical que bebe de sus raíces hebreas y fusiona su trayectoria y vivencias en distintas partes del mundo. Con su timbre único presenta un programa con canciones cantadas en ladino -lengua hablada en Italia- y otras tradicionales judías en hebreo.

El grupo cordobés Midrash Music cierra esta edición con el uso de nuevas tecnologías para acompañar a los asistentes en unos paisajes sonoros novedosos con el objetivo de acercar el legado sefardí a los más jóvenes.

El festival forma parte de la Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad, y está organizado por la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal Turismo de Córdoba (Imtur). Todos los conciertos serán a las 22:00 en el Real Jardín Botánico y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

