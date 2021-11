Luis Salido, el montillano que pasa de dar conciertos en los bares a cantar con Fito en Gran Vía

Aficionado a la música desde pequeño porque su padre tiene un grupo, Luis Salido, de Montilla (Córdoba), es un estudiante de Administración y Dirección de Empresas que "lo tenía todo planeado" para continuar sus estudios en Turín de Erasmus. Pero ahora, no está ni en Turín, ni en Córdoba, y ya no toca en bares de su pueblo ni de la capital cordobesa. Ahora toca en la Gran Vía de Madrid, y capta la miradas de los viandantes, incluido alguno muy especial: el propio Fito Cabrales, de Fito & Fitipaldis, con quien protagonizó un dúo el pasado jueves en esta popular calle madrileña.

El montillano continúa su carrera en Madrid, desde el mes de septiembre, ya que renunció a irse de Erasmus para poder compaginar sus estudios con la música. Fue en marzo del año pasado cuando, mientras trabajaba en Madrid en lo que será su primer disco, se dio cuenta "de que el sitio en el que tenia que estar si quería llegar a algo en la música era aquí", explica. En cada uno de esos viajes a la capital "me iba dando cuenta que lo que realmente quería era dedicarme a la música", explica en una charla con Cordópolis.

Tras llegar a Madrid y pedir la licencia, Luis empezó a cantar al público en Gran Vía, lo que ha definido como "muy difícil" porque venía "acostumbrado de tocar en conciertos donde la gente canta, se ríe, se emociona y aquí pasan de largo". Aunque, ya ha aprendido, asegura, a quedarse "con la que se para, que no es poca".

"Una ventana por la que te ve mucha gente". Así describe cantar en la calle. Y entre esa gente, Fito Cabrales sorprendió al joven el pasado jueves parándose a escucharlo en una de sus sesiones. Fito, a quien Luis asegura que es alguien a quien " he escuchado desde siempre y que su música es de las primeras que recuerdo", se paró cuando iba de camino al programa de La Resistencia. Al final de la canción fue cuando "le pedí que cantase conmigo", explica, y cantaron a dúo el clásico Soldadito marinero.

"Fito me pidió mi púa"

El artista montillano cuenta dos momentos que le emocionaron con diferencia: "primero, cuando acabé la canción se arrodilló y luego me pidió la púa". Y destaca este último, ya que él siempre ha coleccionado púas. "Las iba pidiendo al final de los conciertos y que ahora me la pidiera él a mí...eso me emocionó mucho".

Y no fue solo esto, tras acabar su entrevista en La Resistencia, Fito, vio a Luis recoger ya sus cosas y lo llamó para volver a hablar con él. "Gritaron tan fuerte mi nombre que hasta me asusté, pero me giré y era él". En este segundo encuentro, detalla que pudieron hablar más en profundidad sobre la situación de la industria musical. Además, "hablamos de que, a veces, uno se desilusiona pero que todo el mundo hemos pasado por esto". Luis recuerda el consejo del vocalista de Fito & Fitipaldis: "Todos tenemos momentos desmotivados pero, por mucho que estuviera así, me dijo que tuviera claro que el objetivo es el de tocar vidas y emocionar a la gente".

Y así es, tras el encuentro, el artista montillano tiene aún más motivación y como ha confirmado, se encuentra trabajando en su primer disco, que "esperemos que esté para el año que viene".