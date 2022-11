Juan Antonio Bernier gana el Premio Internacional de Poesía La Herradura 'Paulino Álvarez'

El poema Lección de un ruiseñor, del poeta y profesor de literatura cordobés Juan Antonio Bernier ha obtenido el I Premio Internacional de Poesía La Herradura 'Paulino Álvarez', según ha informado este lunes el teniente de alcalde de La Herradura, Daniel Barbero.

Juan Antonio Bernier: “No me interesa contar historias, sino hacer saltar chispas”

El certamen, dotado con 1.500 euros, ha tenido como jurado a Andrés Cárdenas, Tomás Hernández, Reinaldo Jiménez, Pepa Merlo, Almudena Rubio y Álvaro Salvador, quienes han destacado “la calidad y pulcritud del poema ganador, Lección del ruiseñor. Se trata de un poema dividido en tres partes y seis estrofas que, a pesar de su brevedad, alterna endecasílabos con heptasílabos y pentasílabos de un modo brillante”. “Si en vez de dieciocho versos tuviese ciento ocho, se podría hablar de una silva, pero lo cierto es que se trata de un poema magistral”, indicó Álvaro Salvador en nombre del jurado.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Centro Cívico de La Herradura.

Juan Antonio Bernier es licenciado en Filología Hispánica y ha trabajado como director de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Boti. Como poeta ha publicado los libros 'Así procede el pájaro' (2004), por el que recibió el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, 'Árboles con tronco pintado de blanco' (2011) y 'Letra y nube' (2017). Entre 2004 y 2011 fue codirector del encuentro internacional de poesía 'Cosmopoética', que obtuvo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009.

