Los Jackson 5 y UB40 fueron los conciertos cancelados por los que ahora se reclaman gastos de gestión al IMAE

Los Jackson 5 (sin Michael pero con Jermaine Jackson a la cabeza) y los populares UB40. Esos son los dos conciertos por los que la promotora de conciertos Westin Mayer reclama gastos de gestión al Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) tras la cancelación del Festival de la Guitarra de 2020, por motivos asociados a la pandemia.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba ha estimado una demanda de la promotora, formada por profesionales cordobeses del sector, que este martes se han puesto en contacto con este periódico para explicar su versión de los hechos, tras publicar el Boletín Oficial de la Provincia la admisión a trámite del recurso.

Según el relato de Westin Mayer, que ya había trabajado con anterioridad en la ciudad (con conciertos como los de Ricky Martin en 1997, Chayanne en 2002, o varios de Alejandro Sanz, entre otros), el IMAE contactó con ellos en otoño de 2019 para sondear la posibilidad de organizar algún concierto en el marco del 40 Festival de la Guitarra. La promotora le ofreció entonces varios "artistas que nunca habían pisado Córdoba y que lo hacían en exclusiva en España", con el objetivo de que "le dieran a Córdoba esa distinción internacional distinta", ya que "el cartel se suele repetir en ciclos con artistas ya consabidos".

La propuesta presentada contaba con el concierto The Jacksons Five 50 Aniversario, a cargo de The Jacksons, la banda con los 4 hermanos de Michael Jackson, incluido Jermaine Jackson, un músico que ha tenido una importante carrera en solitario, y Tito Jackon a la guitarra e, incluso, "la presencia interactiva de Michael Jackson para algunas de las canciones". El segundo artista propuesto fue el legendario grupo británico UB40, contando con Ali Campbel y Astro, la banda original de reggae blanco que tanto éxito tuvo en los 80 y 90. Hubo un tercer artista propuesto, que es Alan Parsons, si bien se cayó de la propuesta final.

Siempre según la promotora, el IMAE confirmó a UB40 y los Jackson Five y "se tramito el expediente administrativo de forma favorable", un punto en el que difieren las fuentes del IMAE consultadas por este periódico, que aclaran que el Consejo Rector nunca llegó a aprobar dicho expediente y la pandemia acabó metiéndose por medio y obligando a cancelar el festival.

Desde Westin Mayer reconocen que desde el IMAE se les dijo "por escrito" que la edición 40 "se aplazaba a 2021". "Nos dijeron que nos informarían y contactarían para reubicar las fechas", señala uno de los propietarios de Westin Mayer, que apunta que, a partir de este punto, comienza a fraguarse la demanda interpuesta.

"Nadie contestó a nuestros correos, ni políticos ni funcionarios"

"Después de eso, jamás nadie contestó a nuestros correos, ni políticos ni funcionarios. Luego nos encontramos en prensa con un vodevil de un supuesto pliego que privatizaba el festival, del que nadie nos había informado y donde todos los artistas aplazados se quedaban en un limbo", apuntan desde la promotora, recordando el frustrado proceso de externalización de los grandes conciertos del Festival de la Guitarra, que finalmente no se llevó a cabo.

Así, critica el propietario de la empresa, finalmente se encuentran unas semanas después "con un cartel del festival para 2021 donde sí se habían reubicado la mayoría de artistas (con varios sobresaltos y suspensiones) y se nos había ignorado de nuevo".

A partir de ese momento, la empresa decide iniciar el citado proceso de reclamación por los gastos de gestión del año 2020, cuya cantidad no se ha facilitado a este periódico. "Hemos esperado pacientemente casi dos años, a que nos dieran una solución, pero sólo hemos obtenido silencio", lamentan desde Westin Mayer.