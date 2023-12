Los herederos de Martín Cañuelo quieren vender los cines de verano de Córdoba

Los herederos de Martín Cañuelo, el que fuera responsable de los cuatro cines de verano de Córdoba, quieren vender la empresa que gestionaba estos espacios, Esplendor Cinema.

Según ha contado este martes Carmen Cabezas, viuda de Martín Cañuelo y parte activa, hasta su muerte, de la empresa exhibidora, la intención de los herederos, inmersos en los trámites de la herencia, es la de vender la empresa y, con ella, la gestión de los tres cines que eran propiedad de Esplendor Cinema, el Fuenseca, el Delicias y el Olimpia (el Coliseo de San Andrés se alquilaba).

Cabezas ha contado cómo está la situación en el marco del debate ¿Hay futuro para los cines de verano de Córdoba?, celebrado dentro de Cinema23, la segunda semana del Cine de Córdoba, al tomar la palabra desde el público. Su posición, además, es clara: si los herederos de Cañuelo apuestan por vender, ella considera que esta decisión podría afectar al modelo que su marido y ella implantaron para estos espacios, en los que convivían el cine de autor e independiente con el cine comercial.

“Si un empresario de salas comerciales coge los cines de verano, y espero que no sea así, se convertirán en otro tipo de cine de verano”, ha dicho públicamente Carmen Cabezas, advirtiendo de que sólo si estos espacios “están protegidos por otras entidades o se gestiona desde una fundación”, se mantendrá el espíritu que hasta ahora ha generado Esplendor Cinema.

En este ámbito, recordaba que Martín Cañuelo y ella nunca gestionaron los cines de verano como “una empresa comercial”, si no que apostaron por un modelo en el que convivían las películas independientes con el cine palomitero. Esto, asegura Cabezas, podría terminar si finalmente se venden los cines a una empresa exhibidora de las que gestionan multicines.

En este sentido, Rogelio Delgado, presidente de la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (EADAVA) y director de CADA Film, ha dicho que “hay empresarios interesados en gestionar los cines de verano de Córdoba, y que ninguno de ellos es Enrique Cerezo, como ha dicho un periódico”.

Delgado, que ha participado muy efusivamente en el debate, ha apuntado que hay muchos cines que tienen el mismo modelo que implantó Esplendor Cinema, en el que las películas comerciales compensaban el déficit de espectadores del cine de arte y ensayo. Asimismo, el distribuidor y la viuda han discutido sobre los números reales que aportaban los cines de verano cordobeses.

Así, Carmen Cabezas ha remarcado que en el año 2019 (el último antes de la pandemia), la temporada se cerró con 92.000 espectadores. Delgado, al inicio de la charla, había puesto sobre la mesa los datos de 2023 (en los que los cines de verano de Córdoba no abrieron), y apuntaba a que, en toda Andalucía, los 16 cines de verano que abrieron sumaron 16.000 espectadores. Con estos datos en la mano, se podría aducir que los cines de verano de Córdoba son, con diferencia, los más rentables de toda Andalucía.

Hay más dudas sobre el futuro de los cines de verano. La principal está, también, en si se podrían vender con un uso distinto al de equipamiento cultural. Durante años, estos espacios, que en Córdoba están ubicados en la zona centro, fueron objeto de interés especulativo, a pesar de que se consideran espacios protegidos desde 1984, cuando fueron incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A pesar de esta calificación, el propio Martín Cañuelo decidió atar en firme el futuro de los cines adquiriendo en 2014 el cine Fuenseca, el Delicias y el Olimpia. Lo hizo en una subasta de la Agencia Tributaria para la venta de estas propiedades que se embargaron al empresario y entonces concejal Rafael Gómez 'Sandokán'.

De hecho, tanto en el PGOU como en el Plan de Especial Protección del Casco Histórico (PEPCH), los cines de verano textualmente “se califican para albergar pistas polideportivas al aire libre, compatibles con su uso como espectáculo de temporada”. Una definición un tanto ambigua que preocupa a algunos de los aficionados al cine de la ciudad.

