Gregory Porter, Marcus Miller, Silvia Pérez Cruz e Israel Fernández, nuevos nombres para el Festival de la Guitarra

El 42 Festival de la Guitarra de Córdoba ha desvelado este miércoles su programación musical y formativa, que incluirá flamenco, rock (indie y clásico), jazz, sonidos más clásicos y más contemporáneos. A los ya conocidos Gustavo Santaolalla, Ariel Rot, Kiko Veneno y Rosario la Tremendita, el cartel suma al cantante norteamericano Gregory Porter, el bajista Marcus Miller, la cantante Silvia Pérez Cruz y el cantaor Israel Fernández, entre otros.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, y el gerente del IMAE, Alfonso López, han presentado la programación de esta 42 edición, que se celebra del 6 al 15 de julio. El festival se abrirá el 6 de julio en el Teatro de La Axerquía el espectáculo Medea y La canción de Andalucía, obra del fallecido Manolo Sanlúcar, con Santiago Lara, Rocío Luna y la Orquesta de Córdoba. Será uno de los cinco directos que habrá en este espacio durante la 42 edición.

Un día después, en el mismo escenario actuará el cantante Gregory Porter, una de las voces más importantes del jazz contemporáneo, en su único concierto en España este verano. El sábado 8 de julio será el turno en este escenario para Ariel Rot y Kiko Veneno, mientras que el viernes 14 actuarán Lori Meyers y Los Enemigos, y el sábado 15 será el turno de Arde Bogotá y León Benavente.

En el Gran Teatro, la actividad concertística arranca el 7 de julio con el espectáculo La confluencia, de la compañía de Estévez y Paños. Un día después pasará por este escenario el compositor argentino Gustavo Santaolalla. El domingo 9 de julio será el turno para el cubano Carlos Varela, mientras que el lunes 10 de julio pasará por este escenario la cantante Silvia Pérez Cruz, que presenta su nuevo disco.

La actividad sigue el martes 11 con el concierto del bajista norteamericano Marcus Miller, el miércoles 12 con Zenet, el jueves 13 con el directo de Coti, el viernes 14 de julio con el espectáculo Pura sangre del cantaor Israel Fernández, y el sábado 15 con las cantante Susana Baca.

El Teatro Góngora acogerá las propuestas más clásicas, con directos de Álvaro Toscano, Manuel Barrueco, Rosario La Tremendita, David Russelll, Gabacho Maroc (concierto de Casa Árabe), Ana Vidovic y Chicuelo.

Por su parte, habrá música en el Patio de los Naranjos, donde el guitarrista José Antonio Rodríguez presenta El guitarrista azul con la Orquesta de Córdoba; la plaza Capuchinos, con El concierto de Aranjuez por parte de la Camareta Gala y Rafael Aguirre, y con el recital Misa Flamenca a Morente, de Antonio González El Turry; y también en la plaza del Potro, donde se celebra la final del Concurso de Jóvenes Talentos de la escuela de Cristina Heeren.

En cuanto al programa formativo, incluye clases magistrales de Diego del Morao, Manuel Barrueco, David Russell, Ana Vidovic, José Antonio Rodríguez, Olga Pericet, Estévez y Paños, Chicuelo, Inmaculada Aguilar, David Navarro y Gema Cumplido.

Como suele ser habitual, habrá actividades complementarias. En este caso, unas jornadas de estudio sobre la historia de la guitarra en las que se va a analizar la figura de Fernando Sor. Además, el Cine Fuenseca retoma el ciclo La música proyectada con películas y documentales centradas en el mundo de la música. Por su parte, Las TEndillas recupera el proyecto fotográfico Una aproximación visual a la guitarra, en el que mostrarán sus imágenes José María García Mellado, Pilar García Merino, José Lara Cordobés y Marisa Vadillo.

El festival ha tenido este año un presupuesto de alrededor de 1.1 millones de euros, de los que más de 800.000 euros son del IMAE. Las entradas ya están a la venta desde la web del festival y en los teatros de Córdoba. Durante las dos primeras semanas de venta habrá un 20% de descuento, un porcentaje del que también gozarán loa mayores de 65 años, los jóvenes de hasta 30 años y los desempleados. Además, quiénes se saquen un abono de 3 conciertos para un mismo recinto también pagarán un 20% menos.

En cuanto a los alumnos de Arte Dramático, Danza y conservatorios de la ciudad, gozarán de un 50% de descuento de las entradas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!