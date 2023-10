De exorcismos y finanzas, de niñas chinas y pianistas desaparecidos

Tras la resaca de la Fiesta del cine, aparecen nuevos alicientes para volver a las salas con una abanico de propuestas: terror, comedia, animación, etc. Veamos qué se estrena este viernes en Córdoba:

Cincuenta años después de una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos (El exorcista, de 1973) nos llega El exorcista: Creyente.

Tras la muerte de su esposa en un terremoto, Victor Fielding ha criado solo a su hija Angela. A los 12 años, ésta y una amiga desaparecen en el bosque, regresando tres días después sin recordar lo ocurrido. A partir de ahí se desencadena una cadena de eventos que obligan a Victor a confrontar el mal en estado puro. Para ello, busca a alguien que haya experimentado algo así antes: Chris MacNeil (sí, la madre de la peli original, interpretada además por la misma actriz).

Recomendada para quienes quieran pasar un buen/mal rato con posesiones, crucifijos, niñas con voz grave, giros de cabeza y demás.

Basada en hechos reales, aunque cueste creerlo, Golpe a Wall Street es una comedia que cuenta cómo un grupo de personas corrientes desafió a los peces gordos de las finanzas.

Keith Gill (interpretado por Paul Dano, ese gran actor de rostro inquietante), un tipo algo estrafalario, comparte sus consejos sobre inversión en las redes sociales e, inesperadamente, desencadena una fiebre de inversión que convierte a GameStop (una tienda de videojuegos) en una de las empresas mejor valoradas del mundo. Esto lleva a la quiebra a varios fondos de alto riesgo y cambia la forma en que las grandes empresas de Wall Street invierten en el mercado de valores.

Se trata de una historia alocada con un trasfondo crítico que pone de manifiesto las desigualdades económicas en Estados Unidos, en una nueva versión de la lucha de David contra Goliat.

Chinas, de Arantxa Echevarría, recupera el naturalismo y el estilo de “Carmen y Lola”, la película con la que se dio a conocer esta directora.

En un colegio, coinciden al comienzo de curso dos niñas chinas de 9 años, aunque sus vidas son muy diferentes. Lucía, es hija de inmigrantes que se dejan la vida en un bazar. Xiang es adoptada y se pregunta por su familia biológica; ni se siente china ni se siente aceptada ante los demás niños en el colegio. Las dos niñas acabarán siendo vitales la una para la otra en la búsqueda de su propia identidad.

La película nace tras coincidir Arantxa Echevarría durante meses con Lucía, la hija de los dueños de un bazar de su barrio regentado por chinos. A raíz de estos encuentros, la cineasta empieza a interesarse e investigar acerca de la vida de los chinos de segunda generación en Madrid.

Se trata de un retrato realista y conmovedor de la lucha que enfrentan muchos niños y niñas en un mundo plagado de prejuicios y estereotipos.

También de España nos llega Dispararon al Pianista, dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, quienes ya recibieron una nominación al Oscar a la Mejor Película de Animación por “Chico y Rita”.

Ambientada en las décadas de los 60 y 70, la película sigue a un periodista musical de Nueva York que investiga la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr. Este trepidante thriller de animación se desarrolla al ritmo de jazz y bossa-nova (la banda sonora, con destacados artistas, es uno de sus atractivos) en un momento histórico crucial en América Latina.

La película se destaca por su peculiar estilo de animación, colorido, de líneas sencillas, y combina elementos de suspense (de nuevo, está basada en una historia real) con la expresividad del jazz y la música brasileña.

Los horarios, entradas, tráilers y demás de estos estrenos y de toda la cartelera, a partir de ahora, los tienes en la Cartelera de cine de Cordópolis.

