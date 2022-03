Santi Rodríguez: “En vez de preocuparnos por tonterías, tenemos que aprovechar la vida”

El humorista jienense Santi Rodríguez llega a Córdoba con su nuevo espectáculo Espíritu. Un monólogo que nace para tratar los miedos que la sociedad tiene “a la vida después de la muerte, pero desde el más allá”. Así lo ha contado Rodríguez a Cordópolis antes de su paso por el Teatro El Brillante, este domingo 27 de marzo a las 18:00.

El resultado, explica, es una comedia que gira entorno a la vida y la muerte y que trata “cuestiones que a veces nos hemos planteado, juega con las cosas que nos dan miedo desde la otra vida, que como no conocemos, nos da reparo”. Si se tratara desde la vida, “el espectador se sentiría incómodo”, por eso, utiliza “como excusa” el más allá.

Rodríguez tiene como objetivo según ha contado, el mismo que el de todas las obras que realiza, “que el espectador pase un buen rato”. “No intento hacer terapias ni reivindicar nada”, apunta. La meta de cada actuación del cómico es que el público se olvide de los problemas, “que venga a desconectar y ponerle un humor muy sencillo, con situaciones familiares”. En un espectáculo de aproximadamente una hora y media, el artista ve el lado cómico a todas las situaciones de su vida.

“Cualquier cosa que hablo, lo hago desde mi experiencia, no me río ni ridiculizo algo en general”, expone. Como ejemplo Infarto, no vayas hacia la luz, su obra de 2019 en la que contaba su vivencia personal. “No me reía de quien haya tenido un infarto, presentaba lo que a mi me había pasado y era muy gracioso”.

A pesar del miedo que la mayoría de la población sufre a la muerte y a lo que hay después de ella, Rodríguez confiesa que nunca lo ha sentido. Y que, por el contrario, tiene “curiosidad, pero no miedo”. Por lo que no pretende acabar con este temor en el resto de la población, sino trasladar una visión positiva de la vida -que asegura siempre ha tenido-. “Quiero trasladar que en vez de preocuparnos por tonterías, o quejarnos de cosas que no merecen la pena, tenemos que aprovechar la vida y disfrutarla al máximo”.

Una filosofía de vida que, según cuenta, no ha venido a raíz de sus propias vivencias al borde de la vida, sino que siempre ha sido así, reforzada por estas. “Me ha hecho reafirmar que la vida hay que aprovecharla y tener una jerarquía de valores lo más acertada posible”.

Esta reflexión y manera de ver la vida irá siendo trasladada a las diferentes ciudades que siguen la gira de Santi Rodríguez, Murcia, La Rioja, Madrid, Navarra, Málaga, Jaén o Albacete son algunas de ellas.