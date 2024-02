Córdoba es la provincia andaluza donde más crece la asistencia a los cines

Córdoba, junto a Granada, es la provincia andaluza donde más ha crecido la asistencia al cine durante el año 2023, según los datos que ha difundido la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava).

En la provincia de Córdoba, durante el año pasado se registraron un total de 876.000 espectadores, lo que supuso una recaudación de 4,83 millones de euros, según los datos difundidos por Aedava. Es un crecimiento que es un tercio mayor al del año 2022, según los datos de los distribuidores. No obstante, se sigue estando por debajo del 2019, el año previo a la pandemia, en una lenta recuperación durante un año en el que no abrieron los cines de verano por el fallecimiento de Martín Cañuelo.

En total, en la provincia de Córdoba hay 17 cines y 61 pantallas, que es desde donde se han recogido estos datos, según la información que manejan los distribuidores andaluces.

Las salas de cine de Andalucía han superado los 12 millones de espectadores en 2023, lo que supone un crecimiento del 31% respecto al año anterior. No obstante, estos datos siguen siendo inferiores en un 27% al año 2019. La Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) ha detallado en un comunicado que la recuperación de la asistencia a los cines de Andalucía se produce de forma irregular con puntas de crecimiento en la época estival o en el periodo de Navidad, fechas que coinciden con los grandes estrenos.

Además, desde Aedava han señalado que 'Barbie', 'Oppenheimer' y 'Avatar: el sentido del Agua' han sido las películas más vistas en la región andaluza durante 2023, mientras que 'Como dios manda', 'Cierra los ojos' y 'Te estoy amando locamente' han sido los títulos andaluces con más visualizaciones en la comunidad.

Por provincias, Granada y Córdoba son las que, porcentualmente, mas aumentan, mientras que las provincias de Cádiz y Jaén son las que experimentan un menor crecimiento. En términos absolutos, Málaga con incremento de más un millón y Sevilla con más 925.000 espectadores son las que más crecen. Ambas provincias incrementan mas 6 millones de euros su recaudación en cada una, que supera los 72 millones a nivel regional.

Desde el sector se viene reivindicando la necesidad de políticas públicas que fomenten la generación de espectadores en el lugar de exhibición natural del cine, así como un incremento de la capacidad de interactuación con otros sectores económicos.

El presidente de Aedava, Rogelio Delgado, ha remarcado qu “la actual situación de las salas de cine, con una mejora constantes pero sin alcanzar un estado de estabilidad, tiene que ser un objeto de una acción concertada entre toda la cadena de valor, donde la administración tendrá que situar recursos para sostener la diversidad cultural, el empleo y la creación de riqueza”.

“Las principales políticas públicas para la generación de espectadores son su promoción en el ámbito educativo y los incentivos sociales y económicos para el consumo de cine, cuestiones todas ellas que entran en el marco de competencias de las administraciones públicas”, ha añadido.

Poniendo en valor la exhibición y según los resultados del año 2023, las empresas y entidades con sede social en Andalucía representaron más del 52% de los ingresos y los espectadores, situándose en segundo lugar las empresas multinacionales con promedios del 28%.

De cara a 2024, Aedava ha advertido que el panorama es “inestable”, ya que “mientras no se incremente el consumo y se fomente una producción española y andaluza que genere atracción de público a las salas, los cines tendrán que seguir en un continuo ejercicio de supervivencia para adaptarse a un entorno fluido y cambiante”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!