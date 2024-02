La duna que engulle todo

El timing es importante. Llevas un año planificando tu boda y acaba coincidiendo con la final del mundial de fútbol. El día en que vas a presentar tu nueva novela, publica la suya Arturo Pérez Reverte. Dedicas dos años a hacer una película y se va a estrenar el mismo día que el taquillazo del mes o del año. Pues no, de sabios es rectificar: mejor retrasar el estreno a otra fecha más propicia. Eso han debido pensar las distribuidoras que no quieren competir esta semana con la cinta que, previsiblemente, va a acaparar salas y portadas, y la han dejado prácticamente sola en el cartel de estrenos.

Como ya se habrá adivinado, nos estamos refiriendo a Dune. Parte Dos, la esperada secuela de Dune, un gran éxito de crítica y público de 2022. Han pasado solo dos años y, aunque me cautivó durante sus más de dos horas y media, no recuerdo prácticamente nada de la trama. No sé si eso dice más de la película, que quizás prioriza la atmósfera sobre la historia, o de mi memoria. Recordemos: Año 10191. Una familia noble llega al desértico planeta Arrakis por orden del Emperador y pronto se ve envuelta en una guerra por el control del bien más valioso de la galaxia, mientras su heredero, Paul Atreides, se ve perturbado por visiones de un futuro oscuro.

En esta segunda parte, Paul se une a la tribu de los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia y comienza un viaje espiritual y guerrero para convertirse en mesías. Tendrá que elegir entre el amor de su vida y el destino del universo conocido mientras lucha por evitar un horrible futuro que solo él puede prever: una guerra santa librada en su nombre.

El reparto es espectacular: Timothée Chalamet (que repite en cartelera con Wonka), Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Charlotte Rampling, Christopher Walken, Léa Seydoux, etc.

El canadiense Dennis Villeneuve (Prisoners, La llegada) vuelve a ponerse tras la cámara y nos desvela algo más de esta segunda parte: “Retomamos la historia sólo unas horas después del final de Dune, con Paul y su madre, Jessica, en medio del desierto con los Fremen -con Stilgar y Chani- caminando hacia el Sietch Tabr, intentando encontrar refugio. Empezamos exactamente en un momento en el que están a punto de sufrir una emboscada a manos de una patrulla Harkonnen”.

“Espero que el público se sienta conmovido por la relación entre Paul y Chani; en realidad, la 'Parte Dos' es una historia de amor. ¡Y espero que sientan lo que es cabalgar sobre un gusano de arena! Un medio de transporte estimulante y peligroso. El juego de ajedrez entre Paul y los Fremen, los Harkonnen y el Imperio crea batallas épicas y juegos mentales sutiles. ¡Sin olvidar las increíbles escenas de lucha! Todo en 'Dune: Parte Dos' se ha diseñado para que el público lo vea en el cine, con una pantalla grande y el sonido adecuado juntos: ¡es la forma más poderosa de disfrutar del cine!”

En definitiva, ciencia-ficción de calidad, que conjuga espectáculo con aspiraciones metafísicas y puede gustar al adolescente consumidor de palomitas, al gafapasta y a los miles que estamos en medio.

Menos mal que, para darle algo de animación a la cartelera, hay valientes como Dream Scenario, una comedia escrita y dirigida por Kristoffer Borgli y protagonizada por Nicolas Cage, que trata sobre un hombre común, un gris profesor de universidad y padre de familia, que de forma sorprendente aparece en los sueños de millones de personas. Cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado, muy a su pesar, a navegar por su nuevo estrellato.

Su atractivo más importante, junto a la actuación de Cage, es un inteligente guion que desgrana temas como la fama, la presión social, el anhelo y la obsesión por las redes sociales y sus peligros, etc.

Se estrena también el documental religioso Guadalupe: madre de la humanidad, dirigido por Andrés Garrigó, que pretende desvelar los múltiples aspectos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y cómo actúa hoy en la vida de muchas personas. La película fusiona elementos documentales con una parte de ficción que recrea las apariciones de la Virgen en 1531.

Por último, el sábado, en una única sesión de tarde, podremos disfrutar del preestreno de Kung Fu Panda 4, que se estrenará el próximo viernes 8 de marzo y de la que hablaremos la semana próxima.

