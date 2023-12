Despidamos el año con buen amor

Estamos acabando la digestión de las comilonas de estos días y, mientras nos preparamos para las siguientes, ¡qué gran momento para ir al cine! Los estrenos de la semana, adelantados de nuevo al miércoles, parecen diseñados para que afrontemos el año nuevo con alegría, compartiendo una mirada positiva sobre el ser humano, amor y humor.

En primer lugar, destacamos una comedia basada en una historia real, El peor equipo del mundo (Next Goal Wins). El equipo de fútbol de Samoa Americana se convierte en el hazmerreír del mundo del deporte al sufrir la peor derrota en la historia del fútbol FIFA, 31-0 contra Australia en 2001. Con la Copa del Mundo de 2014 en el horizonte, deciden cambiar su suerte y contratar a un entrenador poco convencional, el holandés Thomas Rongen, interpretado por Michael Fassbender.

“El humor es la forma más fácil de derribar los muros entre la gente. En nuestra cultura, cuando te burlas de alguien significa que te gusta de verdad.” indica el director Taika Waititi, que quiso también garantizar la autenticidad de los actores: “Muchos miembros del reparto que interpretan a los jugadores del equipo son amigos míos que conozco desde Nueva Zelanda hasta Samoa”.

La cinta promete humor basado en el choque cultural, historia de superación y buen rollo para toda la familia.

Otro estreno familiar es Kina y Yuk, película de imagen real que sigue a una pareja de zorros árticos enfrentando las dificultades del invierno y los desafíos añadidos por el cambio climático. Durante una expedición de caza, Yuk queda atrapado en un bloque de hielo a la deriva, dejando a Kina sola. A punto de parir, Kina se aventura en territorios desconocidos para buscar a su pareja antes del nacimiento de sus cachorros.

Con el doblaje en español de Jacob Petrus, presentador de “Aquí la Tierra” en TVE, la cinta aborda las cuestiones medioambientales y ficciona la lucha de la fauna salvaje ante el calentamiento global con una perspectiva conmovedora y tierna.

Llega de Finlandia una de las películas más elogiadas del año: Fallen Leaves, ganadora del premio del Jurado del Festival de Cannes. Se trata de un drama romántico protagonizado por dos almas solitarias que, por casualidad, se cruzan en la noche de Helsinki en busca de su primer, único y último amor. Sin embargo, esa unión se ve obstaculizada por el alcoholismo de él, números de teléfono perdidos y las vicisitudes de la vida que tienden a interponerse en el camino de la felicidad.

El director Aki Kaurismäki aborda temas universales como el anhelo de amor, la solidaridad, la esperanza y el respeto por la humanidad y la naturaleza.

Otra historia romántica es la francesa A fuego lento, que cuenta el amor entre la pareja interpretada por Juliette Binoche y Pierre Gagnaire. En 1885, la cocinera Eugénie ha dedicado dos décadas de su vida al gourmet Dodin, y su relación evoluciona de una asociación culinaria a un romance. En cualquier caso, Eugénie valora su libertad y decide dar un giro a su vida al cocinar para sí misma por primera vez.

Tran Anh Hung, en su séptimo largometraje, combina maravillas culinarias con una conmovedora historia de amor madura.

Por último, hay que destacar el documental Caballos, del cordobés Alberto Redondo (que además de director es profesor titular de Zoología de la Universidad de Córdoba). La cinta ha completado un recorrido de éxito por festivales internacionales.

Caballos es el resultado de tres años de trabajo en los que el director ha viajado por cinco continentes para llevar al gran público la historia de una relación entre los hombres y los caballos, que comienza en las cavernas y que llega hasta nuestros días. “Sin los caballos, los humanos no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Nuestros corazones siguen latiendo juntos, a pesar de que cada día estamos más separados”.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis. ¡Feliz 2024!

