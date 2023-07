La cordobesa Amanda Sánchez deslumbra con su poderosa voz flamenca en la final de 'La Voz Kids'

La joven cordobesa Amanda Sánchez ha deslumbrado este sábado al público y el jurado de La Voz Kids con su poderío flamenco. La concursante ha sido elegida por su coach, Rosario Flores, para representar a su equipo en la Gran Final frente a su rival, Zhanel.

La talent cordobesa ha apostado por Desde la azotea, de Niña Pastori, para su última actuación en el concurso. Con su voz la joven de 15 años ha dejado al público y a los coaches y sus asesores impresionados. Amanda ha sido la elegida frente a la otra miembro de su equipo, la pequeña de 12 años.

“Son tan diferentes que no es justo quedarme con una y con otra no”, ha asegurado Rosario. Pero la coach tenía que decantarse por una de las dos para cantar en la Gran Final. “Me voy a quedar con Amanda”. Esas eran las palabras que pronunciaba Rosario y ante las que Amanda se echaba a llorar. “Esto es increíble, no me lo creo; un orgullo no, lo siguiente”, ha afirmado la cordobesa.

Pero antes de la Gran Final, las dos finalistas del equipo de Rosario, han cantado junto a la La Mari de Chambao Duende del Sur. Y, por su parte, Amanda también ha podido disfrutar de una actuación en el escenario junto a su coach, con quien ha cantado Como si nada. Finalmente, la joven cordobesa no ha sido la elegida como ganadora de la edición, que en este caso ha sido el participante en el equipo de Sebastián Yatra, el onubense de 11 años, Rubén Franco.