Rozalén y Pastora Soler inician este finde la vuelta a los conciertos en la Plaza de Toros

Rozalén y Pastora Soler, en concierto en la Plaza de Toros

La artista Rozalén es la encargada este fin de semana de inaugurar la vuelta a los conciertos en la Plaza de Toros después del parón debido a la pandemia sanitaria. Entre medidas de seguridad, como un aforo reducido a 2.000 personas y distancia de seguridad, Rozalén presentará El Árbol y el Bosque, su cuarto álbum de estudio, del que se extraen composiciones tan brillantes y enérgicas como Este Tren o El día que yo me muera, temas de marcado corte social como Loba o La Línea y, por supuesto, cantos feministas como El paso del tiempo o Que no, que no, recientemente ganadora del Goya a la Mejor Canción Original por la película La boda de Rosa.

El sábado será el turno de Pastora Soler. La cantante ya suspendió anteriormente su espectáculo en Córdoba debido a la pandemia, pero ha podido cuadrar su agenda de conciertos y acudir a la capital, donde le espera un público muy fiel. Tal y como hiciera en 2018, volverá a poner sobre el escenario las canciones de su disco La Calma, publicado tras más de dos años de retiro personal en los que, además, fue madre.

Ana Belén, protagonista en el Gran Teatro

Sobre el paso del tiempo y la carestía de papeles femeninos para mayores de 45 años hablará la obra Eva contra Eva que protagoniza Ana Belén este sábado en el Gran Teatro. Junto a Mel Salvatierra, ambas representarán una adaptación de Pau Miró de la obra Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de dos generaciones distintas, deben interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la profesión. La actriz más joven lucha por conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor se esfuerza para no permitir que el paso del tiempo la haga desaparecer de los escenarios. Pero esto no las convierte necesariamente en enemigas, sino que tienen miradas complementarias y pueden aprender la una de la otra, sin necesidad de destruirse.

Dos décadas de la Fundación Prolibertas

La Fundación Prolibertas celebra este viernes, a partir de las 21:00, su vigésimo aniversario con un acto que tendrá lugar en el patio del colegio de los Trinitarios y al que asistirán directivos de la entidad y representantes de las administraciones públicas, del mundo empresarial, de la sociedad civil cordobesa, del voluntariado y de los diversos grupos de la Familia Trinitaria.

Durante el acto, la fundación resaltará el apoyo de entidades y personas al comedor social de los Trinitarios y a los diferentes programas de Prolibertas en Córdoba. Además, actuará el Grupo de Teatro del Centro de Día Casa Libertad, compuesto por personas en situación de sin hogar, y se estrenará el coro gospel Libertad, una esperanzadora iniciativa inclusiva, surgida dentro del Programa Movilizarte a través del cual la fundación impulsa la participación ciudadana y el protagonismo de las personas sin hogar.

Más música

El Ambigú de la Axerquía acogerá los conciertos de la banda P.A.Barham & the Varlets (este viernes a las 21:00, presentando su disco 8-Track Mind EP (pts 1&2)) y Cayetano Fernández Tano (este sábado a las 21:00).

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes, a partir de las 20:00 en el Palacio de Congresos, el documental Maradona construido sobre la base de 500 horas de metraje inédito, acerca de la carrera y la vida del aclamado y controvertido futbolista argentino Diego Armando Maradona.