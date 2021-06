Así serán los conciertos este verano en la Plaza de Toros: 2.000 personas sentadas de dos en dos y con mascarillas

Será este viernes cuando la Plaza de Toros de Córdoba volverá a abrir sus puertas a los conciertos en verano después de que la pandemia nos privara de la música en directo en este recinto, durante el año pasado. El público tiene ganas de volver a pisar la plaza -el buen ritmo en la venta de entradas lo delata- y la empresa que la gestiona, Grupo Mundo, ha puesto en marcha un protocolo de seguridad para incidir en que la cultura segura es posible.

Según la información facilitada por la empresa a este periódico, el aforo permitido será de 2.000 personas -menos del 20% permitido en el recinto- aunque, cuidado quienes hayan decidido comprar entradas para asistir a un concierto y pensar que no habrá distancia entre ellos. Sí la habrá ya que todo el público se agrupará de dos en dos y la distancia que se deberá dejar entre butacas será de 1,5 metros, tanto en tendidos como en ruedo.

Las mascarillas, como siguen siendo habituales en Andalucía, serán obligatorias durante todo el desarrollo del concierto y se llevará a cabo la desinfección de las sillas. Las puertas se abrirán hasta dos horas antes, todo ello para evitar aglomeraciones, y habrá dos accesos independientes para tendidos: Puerta 7 para tendidos 6 y 7 y Puerta 9 para tendidos 8 y 9. Mientras tanto, al ruedo se accederá por la puerta grande.

Por otro lado, la Plaza de Toros contará con señalética en la que se podrá leer las medidas covid adoptadas y otra que indicará las distancias que los espectadores deberán mantener en los accesos. Todo este protocolo, apuntan desde Grupo Mundo, ha incrementado el refuerzo de plantilla, incorporando a 18 personas en seguridad y en el servicio de limpieza de aseos.

Por último, todas las entradas están registradas con los datos del cliente, de forma que puedan estar localizados y disponibles para las autoridades sanitarias en caso de declararse un brote.

Conciertos previstos en la Plaza de Toros

La primera en dar el pistoletazo de salida a los conciertos veraniegos será Rozalén, que presentará El Árbol y el Bosque, su cuarto álbum de estudio, del que se extraen composiciones tan brillantes y enérgicas como Este Tren o El día que yo me muera, temas de marcado corte social como Loba o La Línea y, por supuesto, cantos feministas como El paso del tiempo o Que no, que no, recientemente ganadora del Goya a la Mejor Canción Original por la película La boda de Rosa.

A este concierto le sucederá el de Pastora Soler tan sólo un día después, el 12 de junio. Tal y como hiciera en 2018, volverá a poner sobre el escenario las canciones de su disco La Calma, publicado tras más de dos años de retiro personal en los que, además, fue madre.

Una semana después, la malagueña Vanesa Martín hará doblete el 18 y 19 de junio y llegará con Siete veces sí, su séptimo álbum de estudio que vio la luz en octubre de 2020. Ya en septiembre, la cordobesa India Martínez dará un salto cualitativo, abandonando La Axerquía para actuar en la Plaza Toros. Volverá a la ciudad que la vio nacer y donde presentó en 2019 el disco que el 24 de septiembre presentarán ante miles de personas: Palmeras.

Pero ellas no serán las únicas artistas que pasen por la Plaza de Toros. La lista la completan el grupo Morat, el 4 de septiembre; Aitana, el 8 de septiembre; Niña Pastori, 9 de septiembre, El Barrio, 10 de septiembre; Mónica Naranjo, el 17 de septiembre; y Dúo Dinámico, el 25 de septiembre