El ocio de Córdoba retoma su agenda con conciertos, un musical 'Disney' y un espectáculo de pompas de jabón

Café Quijano, en el Gran Teatro

El mítico grupo Café Quijano actuará este sábado en el Gran Teatro con su último disco, Manhattan. El grupo ya ha recorrido gran parte de España con un tour que arrancó en 2022, fecha de publicación de este disco. El álbum transita y recala por diez escalas excesivas, arrebatadoras y conquistadoras de óptimos estados de ánimo. Ejemplos de ellos son Jamaicana o Alma negra. En Manhattan también hay boleros, como Ayer se fue, mientras que el tema que da título al disco homenajea al amor y a los destinos más exóticos.

El canto a la amistad y a la libertad de 'En mitad de tanto fuego'

Deseo, guerra, deserción, poder, violencia, patria… Alberto Conejero compartirá este viernes con el público de Córdoba la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico a través del cual dialoga con la condición humana y enlaza épocas diversas. Combinará voces del pasado y del presente. Lo hará a partir del personaje de Patroclo, encarnado por Rubén de Eguía en la obra En mitad de tanto fuego. Se trata de un montaje a partir de la Ilíada de Homero y otros textos que podrá verse en el Teatro Góngora.

Matemáticas en la calle

El Vial Norte acogerá este sábado, de 10:00 a 15:00, la jornada Matemáticas en la calle, un espacio público abierto que pretende presentar un entorno donde jugar y disfrutar junto con las matemáticas. Las diferentes propuestas de actividades quieren mostrar la amplia variedad de facetas de las matemáticas de forma asequible para todos a través de aspectos lúdicos y recreativos. Contamos con mesas sobre rosetones, frisos y mosaicos, poliedros, puzzles, matemáticas para pequeños, matemagia numérica…

Concierto de Antílopez y The Agapornis

Antílopez, el dúo compuesto por José Félix López García y Miguel Ángel Márquez Cáceres, actuará este sábado la Sala Impala en el que es uno de los últimos conciertos de su gira Mutar Fama, tour homónimo del disco publicado a finales de 2021 con sus habituales letras comprometidas, certeras y agitadoras, acopladas a la perfección en su variado registro de canciones, conformando una especie de playlist del momento con guiños musicales a diferentes estilos, países y culturas.

Un día antes, el Ambigú de La Axerquía acoge este viernes el directo de The Agapornis, la banda gaditana de soul y funk, uno de los shows más potentes de la escena negra española. A punto de cumplir una década paseando su potente directo a nivel nacional por multitud de salas y festivales, The Agapornis acaban de publicar su cuarto álbum, titulado Start Over.

Espectáculo de pompas de jabón en el Teatro El Brillante

El Teatro El Brillante se llenará este sábado de pompas de jabón gracias al espectáculo Dreaming Bubbles, protagonizado por el actor y performe Pierapolo Laconi, conocido como Whitedream. Se trata de un espectáculo “capaz de sorprender no solo a los peques, sino también los adultos, activando ese mecanismo subconsciente que nos permite de volver a ser niños mirando estas esferas iridiscentes, guiados por el conjunto de los varios trucos propuestos y una banda sonora estudiada ad hoc”.

Un musical de numerosos personajes de 'Disney'

También en Teatro Avanti, pero el domingo, toda la familia podrá asistir al musical Qué festín 2. Lumiere y Dindon serán los encargados de guiar al público por un recorrido de magia y fantasía con más de 25 personajes en escena, entre ellos, los de las películas de Frozen, Vaiana, Pocahontas, Aladdin, El Rey León, La Sirenita o Tarzán.

Repaso a la discografía de Triana

A través del Aire, el vocalista Manuel Escudero y el pianista Antonio Fernández Arcos harán este viernes un homenaje al grupo Triana en el Palacio de Viana, interpretando sus temas más significativos con motivo del 50 aniversario de la creación de la banda. El libro sobre el que se sustentará el homenaje está formado por comentarios, lecturas y alusiones, y es obra de Pablo Selma Luna y Eduardo Rodríguez Rodway. Escudero y Fernández estarán acompañados de Manuela Cortés, quien comentará algunos de los aspectos más significativos relacionados con el grupo.

Rafa Aranda Taleguilla, en Almodóvar del Río

El carnavalero Rafa Aranda Taleguilla ofrecerá este sábado en la Sala Colorete, en Almodóvar del Río, un concierto acústico en el que se podrán escuchar temas de su primer disco en solitario, Esto no es Carnaval, sobre temas de uno de los autores por antonomasia del Carnaval de Cádiz, Antonio Martínez Ares.

Fiesta de la Primavera en El Higuerón

La barriada de El Higuerón dará este sábado la bienvenida a la primavera con una fiesta que comenzará a las 16:00, con animación infantil, y que finalizará sobre las 00:00 con la actuación de la banda de versiones Míster Plan.

Presentación de libros

María Pizarro, autora del libro Días ridículos, estará este viernes en la Biblioteca Central para presentar esta obra, que es su primera aproximación a la poesía. Un poemario rescatado que no llegó a ver la luz, pero que fue leído por la autora en los últimos años de la última década del siglo XX.

El sábado, La República de las Letras acogerá la presentación de La casa del francés, de Antonio Ceballos; un relato sobre decisiones que desafían lo establecido y sentencian el destino de toda una familia.

Concierto de la Orquesta de Córdoba

Este viernes, Orquesta de Córdoba, bajo la batuta del director Lucas Macías y la violinista Ana María Valderrama, interpretará La Italiana, de Felix Mendelssohn. El músico alemán compuso esta obra después de su inspirador viaje a Italia en 1830. La obra refleja su profundo amor y admiración por la cultura y el paisaje italiano.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde L'été l'éternité (este viernes a las 18:00), Eo (este viernes y este sábado a las 20:30) y Mavka. Guardiana del Bosque (este sábado a las 18:00). Además, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.

Piano en el Palacio de Viana

El Palacio de Viana continúa este domingo, y hasta el 12 de mayo inclusive, con la experiencia musical que parte del Salón de Tapices, donde está instalado un piano de cola con el que, desde las 12:00 a las 13:30, se ofrecen varias melodías de música, clásica, popular y de cine para amenizar la visita al histórico monumento.

La interpretación de las distintas piezas musicales corre a cargo de la pianista Tatiana Kárzhina, nacida y formada en Moscú, que llegó a Córdoba en 2001 y donde actualmente es la directora de la Escuela de Música.

El precio de las entradas es de ocho euros e incluye una visita guiada al interior del palacio de 45 minutos.

Flamenco

La peña flamenca Fosforito acogerá este viernes el recital de la cantaora Tamara Aguilera y del palmero Manuel Jesús Carrillo. Por otro lado, el profesor, jurista, escritor, músico y activista andaluz Antonio Manuel protagonizará también este viernes, aunque en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río, su espectáculo A Palos, Flamenco por y para la rebeldía. Estará acompañado de Carlos Lláve, David Ruiz y José María Cala.

Ademas, la Posada del Potro inaugurará este domingo un nuevo ciclo de Trasteando con la guitarra, que tendrá como protagonista a Manuel Cerpa, Eduardo López y Fernando Ríos Gragera.