Martita de Graná llevará su espectáculo de humor a Cabra

La humorista Martita de Graná, alter ego de Marta Martínez, actuará el próximo 27 de julio en el Auditorio Alcalde Juan Muñoz de Cabra con su espectáculo ¡Martita sea!, un show con el que mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal, y reivindicando temas como la soltería, la edad y la importancia de la salud mental.

La granadina llegará a Cabra con este nuevo espectáculo puesto en marcha tras acabar su anterior gira, con la que vendió más de 200.000 entradas por toda España. Con casi 1,5 millones de seguidores en Facebook y en Instagram, y 124.000 suscriptores en Youtube, Martita de Graná ha conseguido convertirse en una referencia nacional del humor tanto en redes sociales como en directo.

Sus monólogos no sólo se quedan en internet, sino que están llenando todas las ciudad que visita. Iba para maestra, pero un día grabó un vídeo sobre Granada que se hizo viral y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios para hacer reír a un público muy fiel contando chistes que se inspiran en su propia vida y cotidianidad.

En eso se basa su humor. Y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. No se muerda la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia… Su público en redes y en sus actuaciones es mayoritariamente femenino y a ella le encanta poder desmentir en cada una de sus actuaciones la típica frase de Las mujeres no tienen gracia porque está claro que no es así.