El Córdoba CF encuentra el equilibrio perfecto

El Córdoba CF cumplió el pasado fin de semana en uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, al imponerse a un Málaga CF que llegaba a El Arcángel con la intención de acercarse a la segunda posición de los blanquiverdes. Sin embargo, los de Ania supieron sostener al cuadro costasoleño y aprovechar el empuje de su afición para hacerse con tres puntos que ponen tierra de por medio, dado que también el Ibiza tropezó, por lo que Castellón y el propio conjunto califa se quedan en solitario (aunque también distanciados entre ellos) en lo más alto del Grupo II de Primera RFEF. Y es que tan solo los valencianos, principales candidatos al ascenso directo, están aguantando el pulso de los cordobeses, y viceversa, ya que son los dos mejores de la categoría con diferencia. Es más, el propio club cordobesista alcanzó tras la última victoria una hazaña que le hace aún más determinante.

Se viene hablando prácticamente desde el inicio del curso del potencial del equipo como visitante, donde se marca como el que más puntos ha obtenido hasta la fecha. No cabe duda que el rendimiento lejos de casa ha mantenido al club en esa zona alta de la tabla, aunque hay que decir que no varía en exceso su capacidad cuando juega ante su público. Es más, como visitante ha ganado diez compromisos, mientras que como local se ha impuesto en once. El bache reciente ante el Alcoyano despertó ciertas dudas, totalmente injustificadas, aunque la exigencia ya se ha situado en un punto que, cualquiera cosa que no sea ganar, genera ya cierto sabor agridulce.

Sea como sea, hay que decir que, tras el triunfo frente al Málaga, el Córdoba logró una estadística totalmente regular en su rendimiento, que evidencia claramente sus fortalezas tanto como local como cuando lo hace como visitante. Así es, dicha victoria fue la undécima de la temporada en El Arcángel. Todo ello en 17 choques disputados hasta la fecha en este recinto, a lo que habría que sumar, además, dos empates y cuatro derrotas. Por lo tanto, los de Ania han obtenido 35 puntos, siendo el segundo mejor equipo en casa del grupo, igualado con el Ceuta y tan solo por detrás del Castellón.

Pero lo realmente llamativo es que las cuentas ofrecen el mismo resultado como visitante. Así es, en este caso han sido diez las victorias cosechadas, también en 17 encuentros. Eso sí, se ha logrado junto a ello hasta cinco empates y tan solo dos derrotas, siendo ahora el mejor y, de largo, el equipo que menos pierde lejos de su feudo. Así las cosas, un equilibrio perfecto que deja a los de Ania como uno de los grandes favoritos al ascenso. El técnico no descarta aún la primera posición, aunque la mochila de ser segundo ya es un botín muy preciado.