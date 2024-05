La variante de Las Angosturas ultima el trámite de autorización ambiental para proseguir las obras

Las obras de la variante de Las Angosturas en la carretera A-333 ultima la tramitación de la autorización ambiental para proseguir las obras en el trazado modificado tras la aparición de importantes restos arqueológicos en el inicial. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la autorización ambiental del proyecto para su exposición pública en el plazo establecido para alegaciones al mismo. Y, cuando concluya ese trámite, poder reiniciar las obras.

El trazado original de la variante de Las Angosturas descubrió en octubre de 2022 un gran yacimiento romano en un gran estado de conservación, restos de la época altoimperial romana que apareció en la primera cata arqueológica durante la construcción de esta carretera. En diciembre de ese año, la Junta de Andalucía decidió desviar el trazado de la variante ante la importancia de estos restos arqueológicos.

Con ello, el proyecto de construcción de la variante ha sufrido varios modificados y ahora se ultima el trámite de la autorización ambiental del último para proseguir con las obras, que se reiniciarán después, aunque la Junta de Andalucía aún no ofrece una fecha concreta, a consultas de este periódico.

Ahora, según el BOJA, se abre un período de información pública sobre el proyecto de variante Las Angosturas en la A-333, de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba. Así, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación -este pasado lunes-, las personas o entidades interesadas pueden realizar las alegaciones que consideren pertinentes.

La construcción de la variante de Las Angosturas surge como una respuesta a la demanda histórica de los vecinos de la zona, que pedían desde hace más de 40 años poder conectar la carretera A-333, en el paraje denominado Las Angosturas, dentro del término municipal de Priego de Córdoba, con la misma carretera A-333, antes del cruce con la carretera A-339, en el itinerario de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba, evitando la actual calzada, sinuosa y con elevado índice de peligrosidad.

El proyecto consiste en la construcción de una sección de una calzada única de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes exteriores de 1,5 metros de ancho más 0,5 metros de berma. Se han previsto tres puntos de conexión con el viario del lugar, dos conexiones con la A-333 y una con la CO-7206, la reposición de 12 caminos agrícolas y una vía pecuaria.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!