La Junta desvía la variante de Las Angosturas por la importancia de los restos arqueológicos

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha decidido desviar el trazado original planteado para la variante de Las Angosturas, en Priego de Córdoba, tras haber salido a la luz unos restos arqueológicos de importancia datados de la época romana.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que, una vez avanzada la excavación de los mismos, un informe técnico de la Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba ha puesto de manifiesto la importancia de este yacimiento, que apareció bajo el trazado originariamente planteado, cuando empezaron los trabajos de construcción de la variante.

La intención de la Consejería de Fomento ha sido en todo momento “permitir y facilitar el trabajo de los arqueólogos, que han contado con el tiempo necesario para realizar sus estudios y valorar los resultados, así como financiar todo el proceso”, tal y como ha confirmado la consejera Marifrán Carazo, que ha añadido que “en paralelo, se han ido trabajando en soluciones técnicas para encajar un posible nuevo trazado para la variante”.

Carazo ha señalado que “siempre ha estado sobre la mesa la conservación de los restos arqueológicos encontrados”. Para ello, las opciones que se han barajado han sido tres: tapar los restos adecuadamente, elevar la rasante y hacer pasar la variante por encima del yacimiento, respetando el trazado originalmente planteado; dibujar un desvío para salvar los restos arqueológicos; o construir una estructura que salvase dichos restos.

Las consejerías de Fomento y Cultura han trabajado coordinadas en todo momento, determinando que “la mejor opción sería realizar un desvío sobre el trazado original para preservar los restos y poder ponerlos en valor”, según palabras de la consejera, que ha añadido que esto “hará que se den mayores movimientos de tierra pero no afectaremos a los restos arqueológicos”.

Por su parte, la delegada Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva, ha recalcado que los estudios realizados han puesto de manifiesto “la importancia de este yacimiento”, lo que hace “imprescindible que la variante sea desviada”. En cualquier caso, la delegada ha recalcado que “Fomento reafirma la apuesta por esta vía”, afirmando que “también van a ponerse en valor unos restos que nadie esperaba”.

Aunque se entiende que el yacimiento es de mayor tamaño, la superficie total excavada comprende 1.650 metros cuadrados. En la zona sur de la misma es donde se concentran los vestigios arqueológicos más importantes, que se organizan de forma aterrazada en la ladera. De esta manera, “se ha documentado la existencia de un complejo destinado a la producción de aceite (molino o almazara) de cronología romana, construido en el siglo I o II”, según ha informado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena.

El complejo hallado “está compuesto por al menos ocho edificios, articulados por cuatro espacios de comunicación entre los que existe un camino que cruza el asentamiento de norte a sur”, ha añadido Lucena.

Destaca un 'torcularium' (sala de vigas de prensado con pavimento de opus spicatum con una pequeña red de canales para la recogida del aceite) compuesto por una cella olearia, que conserva más de dos metros de alzado, y una sala de contrapesos. Junto a esta estructura, un tabulatum o trapetum, que se identifica como el lugar en el que se procedía a la molienda de la aceituna. En él se conserva un plataforma rectangular con un lacus y evidencias de la mola olearia.

También han aparecido los restos de lo que pudo ser un 'lararium' o altar. Asimismo se ha hallado un edificio de planta rectangular formado por un espacio abierto con pavimiento de 'opus spicatum' y un estanque, interpretado como una 'natatio'.

El espacio principal sería una calzada de relativa importancia. Su anchura, 6,2 metros, es casi el doble de las documentadas en otros puntos de la campiña cordobesa, por lo que podría relacionarse con la vía que comunicaba Antequera con Córdoba en época romana, aunque tampoco se descarta que pudiera pertenecer a la articulación interna de los distintos espacios excavados.

“Lo que está fuera de toda duda es que el conjunto sería un molino de aceite o almazara de época romana, siendo este el único excavado en extensión de toda la provincia de Córdoba y de los pocos de Andalucía”, ha indicado Lucena, quien ha añadido que “tanto su tamaño, a pesar de no estar excavado en su totalidad, como su complejidad, hacen al molino de aceite del Cortijo de los Cipreses un establecimiento estratégico dentro de la red de producción de aceite de la Bética”.

El delegado ha hecho referencia, asimismo, a “la existencia de espacios dedicados al ocio relacionados con la natatio, decorada con pinturas, que posiblemente formó parte de un espacio termal”.

La interpretación global del asentamiento no está clara de momento, ya que se plantea la posibilidad de que se trate de una casa-fuerte, por el aparejo ciclópeo utilizado en su construcción, quizá vinculado al control de la vía, sin que se tenga certeza sobre su carácter público o privado o su modalidad, 'mansio', 'statio' o 'mutationes'.

La Delegación de Turismo, Cultura y Deporte identifica esta zona arqueológica como un espacio “muy singular”, según reza en el informe de la Comisión de Patrimonio, por “su vinculación a la producción de aceite de oliva y a su comercialización por su estrecha relación con las vías de comunicación durante la Antigüedad”.

La construcción de la variante de Las Angosturas surge como una respuesta a la demanda histórica de los vecinos de la zona, que pedían desde hace más de 40 años poder conectar la carretera A-333, en el paraje denominado Las Angosturas, dentro del término municipal de Priego de Córdoba, con la misma carretera A-333, antes del cruce con la carretera A-339, en el itinerario de Alcaudete a la A-92 por Priego de Córdoba, evitando la actual calzada, sinuosa y con elevado índice de peligrosidad.

Se trata de una actuación que ha “desbloqueado el Gobierno de Juanma Moreno, ya que los anteriores gobiernos socialistas habían proyectado en la zona una actuación menor que en ningún caso habría sustituido el trazado actual de Las Angosturas”.

El proyecto de este Gobierno consiste en la construcción de una sección de una calzada única de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno y arcenes exteriores de 1,5 metros de ancho más 0,5 metros de berma. Se han previsto tres puntos de conexión con el viario del lugar, dos conexiones con la A-333 y una con la CO-7206, la reposición de 12 caminos agrícolas y una vía pecuaria.

