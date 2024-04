Martínez Ares, 'Los exageraos' y El Selu: así queda el cartel del Cadizmanía Fest que llegará a Cabra

En Cabra ya están más que acostumbrados a que en pleno verano se siga disfrutando de Carnaval en directo. Gracias al Cadizmanía Fest, agrupaciones gaditanas viajan hasta este municipio del sur de Córdoba con el repertorio que presentaron en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba.

Aún cuando el cartel no se había dado a conocer al completo, las entradas para asistir a la cita -que tendrá lugar el 20 de julio- comenzaron a volar, aunque todavía hay aforo disponible. Como cabezas de cartel están las dos agrupaciones ganadoras en las modalidades de comparsa y chirigota del pasado certamen gaditana: 'La oveja negra', de Antonio Martínez Ares, y 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao', del Gueli.

Además, sobre el escenario del Auditorio Alcalde Juan Muñoz estarán las chirigotas de El Selu, 'Que ni las hambres las vamos a sentí' (cuarto premio en el COAC) y la del Melli, 'La callejera invisible', y la comparsa de la cantera, 'Y seguimos cantando'.

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace tienen un precio a partir de los 20:00.