La Gran Cabalgata del Carnaval marca la agenda de un finde en la que los teatros vuelven a ser oasis de cultura

Fiesta infantil, gran cabalgata y Carnaval en los barrios

El Carnaval pone este fin de semana el broche de oro a semanas de fiesta. La programación comenzará este sábado con una fiesta infantil en La Corredera, a partir de las 11:00, y continuará en los barrios con actuaciones de las siguientes agrupaciones carnavalescas: 'Las que no paran de darle al dedo (a las 17:00 en el centro cívico Trassierra), 'La velada' (a las 14:30 en la Plaza de Andalucía de Cerro Muriano), 'La nocturna (a las 15:00 en la Plaza Rafael Villar), 'El telar del destino' (a las 17:00) y 'Los 14.000' (a las 15:00 al lado de la nave que hay en Santa Cruz).

Estas actuaciones en barrios finalizará el domingo a las 14:30 con la chirigota 'A mi edad con pañales', a las 14:30 en el espacio escénico de Villarrubia. Pero el foto estará este día en la Gran Cabalgata, que partirá a las 12:00 del Paseo de la Victoria con participantes a pie y carrozas.

Después, el desfile continuará por la calle Concepción, la calle Gondomar, la plaza de Las Tendillas y Claudio Marcelo. En la calle Diario Córdoba, las carrozas y los vehículos se saldrán para tomar la calle San Fernando. Los participantes a pie continuarán por la calle Rodríguez Marín hasta la plaza de La Corredera.

Con la llegada de todos ellos a este enclave, la programación de los actos de Carnaval finalizará con la tradicional quema del Dios Momo, que se prevé para las 15:00.

Revisión de los cuentos de 'Disney'

El espectáculo No me toques el cuento, que tendrá lugar este domingo en el Teatro El Brillante, supone una revisión de los cuentos de Disney y muestra nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen… Olivia Lara, Isabel Moró, Carmen Calle y Masi Rodríguez son las actrices que, tomando prestadas a cuatro princesas clásicas, enseñarán la parte que no es bonita del cuento, desidealizándolas y enseñando sus defectos.

Chambao, Chicho Herrera, Luis Medina y Ana de Lois, en concierto

Chambao, el mítico grupo malagueño responsable del no menos mítico disco recopilatorio Flamenco Chill, actuará en Córdoba este viernes dentro de la gira que los ha devuelto a los escenarios para presentar su nuevo disco En la cresta del ahora. El concierto tendrá lugar en la Sala Impala a las 22:30.

Por otro lado, la Fundación Cajasur inicia este viernes su ciclo Conciertos Sentidos con la actuación de los cantautores Chico Herrera y Luis Medina a partir de las 21:00 en La Magdalena. Herrera, cantautor con más de 20 años de carrera musical, ofrecerá en este concierto a guitarra y voz su trabajo, Las intuiciones servidas. Luis Medina es el cantautor de Córdoba. Siempre teje consistentes proyectos, espectáculos y repertorios, extraídos de sus alianzas y experiencia personal.

Por su parte, la cantante Ana de Lois actuará este domingo a partir de las 18:30 en el Long Rock.

Comedia 'El perro del hortelano'

De la mano de Tricicle, este viernes llegará al Teatro Góngora la adaptación de la comedia El perro del hortelano, de Lope de Vega. Con una trama secundaria, la obra se convierte en un espectáculo que entra en el género del teatro dentro del teatro, ya que se representa El perro del hortelano y, al mismo tiempo, se desarrolla una sátira amable sobre el mundo de las compañías en gira. Este trabajo ha sido reconocido con el Premio Lorca a Mejor adaptación teatral.

Más comedia de la mano de LalaChus y Bertus, y David Navarro

El espectáculo K Decirte K No Sepas estará este domingo en el Teatro El Brillante. Laura Yustres, conocida como LalaChus, y Alberto Fernández, conocido como Bertus, son los cómicos que protagonizan este “viaje al pasado” para analizar con gracejo y mucha tontuna los hitos más importantes de la historia milenial.

La comedia de este fin de semana también tendrá su sitio en Teatro Avanti gracias al espectáculo No tengo remedio, del cómico David Navarro. En él, el artista jienense se sincera,por primera vez ante su público de todos sus pecados, de sus estúpidas manías, de lo insoportable que puede llegar a ser y lo hace buscando la redención, el perdón de Dios y de todos los demás, incluido tú.

Teatro para los más pequeños

La compañía Pata Teatro traerá este domingo al Teatro Góngora la obra Tierra Mía, una historia de dos personas que viven en dos mundos paralelos, totalmente distintos y, a la vez, absolutamente parecidos: la Superficie Terrestre y las entrañas de Tierra Profunda. Entre ambos construyen una preciosa amistad en la que se desdibujan sus diferencias y se aproximan sus semejanzas, creando así una nueva realidad donde se toman elementos de ambas culturas. Una apasionante comedia en la que dos actores nos hablan sobre el ser humano y de cómo las características que nos unen son más fuertes que las que nos separan.

Música en el Ambigú de la Axerquía

Tras 43 años de existencia, The Fuzztones ha logrado el estatus de leyenda dentro del Garage Rock. Ha influido en cientos de grupos, desde The Hives a The Horrors, y continúa en la actualidad realizando giras, llegando este viernes al Ambigú de la Axerquía. Por su parte, por este escenario pasarán el sábado Baboon Prophecy Full Crew, Virtus, The Rebel DJ y Anais Begon.

Últimos días del Ciclo de Música Antigua

La Sala Orive acogerá este fin de semana los últimos conciertos del Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas. El grupo Veterum Musicae actuará este viernes y Sephardica lo hará este sábado; ambos, a partir de las 20:00.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: El testamento del Dr. Mabuse (este viernes a las 18:00), Retros fantasmas (este viernes y este sábado a las 20:30) y Las aventuras del Príncipe Achmed (este sábado a las 18:00).

Cartelera de los cines de Córdoba

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba y comprar las entradas. Puedes acceder a ella en este enlace.