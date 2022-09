Fondo Flamenco vivirá un lleno en su concierto en Córdoba

El grupo sevillano Fondo Flamenco se enfrentará el próximo 24 de septiembre a un lleno en el Teatro de la Axerquía tras vender todas las localidades del recinto a excepción de dos únicas plazas destinadas para personas con movilidad reducida.

Es la primera vez que la banda actúa en Córdoba y lo hará en su tour La última cita, con el que está volviendo a los escenarios tras diez años de ausencia. Este sold out de Córdoba se suma a los que el grupo lleva registrando desde que dio a conocer esta gira, todo un regreso al pasado que está llevando a sus seguidores a recordar temas antológicos como Ojalá, Escúchame Mujer o Mi estrella blanca.

Ale Astola, Rafa Ruda y Antonio Manuel Ríos Sánchez (Antónimo) irrumpieron en el panorama musical en 2007 y hasta 2012 editaron cuatro álbumes: Contradicciones, Las cartas sobre la mesa, Paren el mundo que me bajo y Surología. Según la web del grupo, Fondo Flamenco comenzó a fraguarse cuando se conocieron Astola y Rafael, con tan solo 13 años, incorporándose Antonio más tarde para poner la voz a los primeros temas que Astola escribía para el grupo, que fue bautizado como Fondo Flamenco cuando Rafael y Astola se encontraban en Sanlúcar la Mayor haciéndose fotos en un típico patio sevillano. Astola comentó: “Vamos a hacernos una foto en ese fondo flamenco…” y así surgió el nombre del grupo.

A pesar de que la banda no contaba con ninguna promoción, sus primeros temas -entre los que se incluye Ojalá- calaron hondo entre el público joven a través de internet A finales de 2007, Ediciones Senador les brindó la oportunidad de lanzar su primer disco al mercado, Contracorriente, con 11 composiciones de Astola (diez temas inéditos más el exitoso Ojalá), un trabajo fresco y original que arraigó rápidamente en el gran público, generando una gira con más de 70 conciertos, más de 15 millones de visitas en Youtube y los números 1 y 2 en las listas oficiales de descarga de tonos para móviles. Además, Camilo Echeverri, ganador de Factor X en Colombia, interpretó el tema Ojalá obteniendo una gran acogida por parte del público Colombiano.

Su segundo trabajo discográfico, Las cartas sobre la mesa, que vio la luz en diciembre de 2008, revolucionó también el panorama musical español con 14 composiciones de Astola bañadas por el pop y contadas con un lenguaje urbano. Después llegaron los dos últimos discos, Paren el mundo que me bajo y Surología, consiguienod también numerosos éxitos que se recordarán en Córdoba el próximo 24 de septiembre.

