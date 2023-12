El finde de Nochebuena tiene como protagonistas a Fernando Tejero y a los jóvenes del distrito Sur de Córdoba

Fernando Tejero regresa a su tierra

El actor cordobés Fernando Tejero protagonizará este viernes, en el Gran Teatro, el estreno nacional de Camino al zoo, un obra en la que comparte cartel con Daniel Muriel y Mabel del Pozo.

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo, Camino al zoo combina la clásica obra corta de Edward Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ann, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

Con Juan Carlos Rubio y Bernabé Rico en la producción, la obra invitará al público a la reflexión y a la complejidad de las relaciones sociales.

Jóvenes del distrito Sur presentarán el videoclip 'Cruzando el Puente' para contar la realidad de una de la zonas más desfavorecidas de Córdoba

El Quiosco Joven de Córdoba acogerá este viernes, a partir de las 17:00, la presentación del videoclip Cruzando el Puente, un trabajo realizado por los jóvenes del distrito Sur que participan en la iniciativa de Puerta Verde. Esta composición busca romper la barrera invisible que separa al distrito Sur del resto de la ciudad. El vídeo pretende tender un puente gracias a la música, de ahí que para su realización se hayan implicado no sólo los vecinos y niños del barrio, sino artistas de la ciudad como Álvaro Vizcaíno, autor de la canción, Lya o Los Atlánticos, entre otros.

A la presentación asistirán algunos de los niños que peregrinarán a Roma el día 3 de enero para encontrarse con el Papa Francisco, a quien desean enseñarle este videoclip y mostrarle la realidad de Puerta Verde. Y es que el párroco de Santa Luisa de Marillac, Miguel David Pozo, pidió al Papa Francisco a través de una carta enviada a su secretario particular que invitara a los niños del barrio a merendar con él en Roma. La petición ha sido acogida por el Santo Padre, por lo que ya están en marcha buscando fondos para poder ir y encontrarse con el Papa.

Patios en Navidad

Para este fin de semana -concretamente, para este viernes y este sábado- está disponible otra nueva ruta dentro de Patios en Navidad gracias a la cual se podrán visitar los recintos de San Basilio, 44; Samuel de los Santos Gener, 5; Pastora, 2; San Juan de Palomares, 8; San Juan de Palomares,11; La Palma, 3; Aceite, 8, y Siete Revueltas, 1. Realizando esta ruta y amenizando el itinerario estará el coro Aires Navideños.

Muestra de Corales y más actos navideños

La Muestra de Corales organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, dentro de la programación de Córdoba es Navidad, finaliza este viernes, en la Sala Orive, con la actuación del Coro Cantabile (a las 20:00. En este mismo enclave, pero el sábado a las 20:00, Alberto de Paz y Antonio Fernández ofrecerán el espectáculo Tu gran banda sonora navideña.

Además de estas actuaciones, la programación para este finde incluye el tributo musical La Granja, un cuentacuentos, la visita de Papá Noel a la plaza del centro cívico de Trassierra y varias rutas. Asimismo, dentro del ciclo Érase una vez, los más pequeños podrán asistir al musical Lío en la fábrica de Papá Noel a partir de las 12:30 en el cine Fuenseca.

Por otro lado, el Palacio de Viana ha organizado para este viernes una zambombá flamenca en la Iglesia de la Magdalena protagonizada por los cantaores Rafa del Calli, Luis Medina, Bernando Miranda y Juan Marín, y la bailaora Cristina Carrasco y su grupo.

Cartelera de los cines de Córdoba

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba y comprar las entradas. Puedes acceder a ella en este enlace.

Más cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes a las 18:00 el documental Leonard Cohen. Bird on a wire.

Patinaje para todos

Y si lo tuyo es patinar, en Córdoba puedes hacerlo en dos pistas de patinaje sobre hielo: una, ubicada en El Vial, y otro en el Bulevar de Gran Capitán, de la mano de El Hielo Azul.