Antes de la fiesta de la democracia, baila al ritmo de Mecano y despídete de la Feria de Córdoba

Un total de 25 artistas se subirá durante este fin semanas a las tablas del Gran Teatro para poner en escena Cruz de Navajas, el último Mecano, un musical homenaje al grupo que revolucionó el pop a partir de los años 80 en España.

Cruz de Navajas, el último Mecano supone la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical porque, por primera vez, no se utiliza una historia argumental para unir cada tema, sino que cada uno de ellos se transforma en un universo e historia particular.

Se trata de un espectáculo único en el que se escuchan y recrean los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología y al talento y la sensibilidad más exquisita.

Las funciones durante este fin de semana tendrán lugar este viernes y este sábado a las 18:00 y a las 21:30.

Antes de la gran cita electoral de este domingo, los cordobeses tienen otra en El Arenal: la Feria de Córdoba, que desde este viernes afronta sus últimos días. La edición de este año ha estado marcada por la lluvia, presente durante buena parte de la semana.

Dentro del programa organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, para este viernes están previstas las actuaciones de Oro y Plata (a las 14:00), del grupo Guaraná (a las 21:00) y de Mozárabe Rock Andaluz (a las 23:00).

El sábado será el turno de la copla de la mano de Aroma de Patio (a las 15:00), de Orquesta Channel (a las 22:30) y del grupo No Me Pises Que Llevo Chanclas, que cerrará la programación de la Feria a partir de las 00:00. Todas las actuaciones tendrán lugar en la Caseta Municipal.

El Teatro Góngora acogerá este viernes el concierto de la Yale Concert Band, que ofrecerá un programa realmente excepcional y muy original, con piezas clásicas conocidas por todos así como un repaso a diferentes estilos como el swing, jazz (Duke Ellington), sonidos afrocubanos, folk, rock, hip hop y elementos teatrales.

Además, la formación sorprenderá al público con una parte experimental donde los instrumentos utilizados serán vasos de cristal y latas de aire comprimido.

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes un única película: El mundo después de nosotros, a partir de las 20:30.

