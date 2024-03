Antoñito Molina, Pimpinela y Miguel Poveda se suman a la lista de artistas que actuarán en La Axerquía

La lista de conciertos programados para los próximos meses de septiembre y octubre sigue creciendo. Después de que se conocieran las nuevas fechas de los conciertos de Niña Pastori e India Martínez en Córdoba, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha dado a conocer más nombres cuyas canciones resonarán en el Teatro de la Axerquía en el segundo semestre del año. Cabe recordar que será el 4 de mayo cuando este recinto dé el pistoletazo de salida a su programación con el homenaje que la Royal Film Concert Orchestra hará al compositor Ennio Morricone, seguido de los conciertos de Mikel Izal, Paco Montalvo y Andrés Calamaro.

Así, el cantante catalán Sergio Dalma será el primero en subirse al escenario en el mes de septiembre. Lo hará el día 7 para presentar su último álbum, Sonríe porque estás en la foto, aunque durante el concierto también recodará temas inéditos que lo han acompañado en sus 35 años de trayectoria musical. Las entradas saldrán a la venta próximamente y costarán entre 40 y 55 euros.

Tras el concierto de India Martínez del 13 de septiembre, Lucía y Joaquín Galán -más conocidos por el dúo que forman, Pimpinela- actuarán el 27 de septiembre en este teatro de la capital tras del enorme éxito de su gira 40 Aniversario con la que recorrieron medio mundo desde octubre de 2021 cuando la estrenaron en Estados Unidos. El tour que traerán hasta Córdoba se titula Siempre Juntos y con él seguirán haciendo gala de temas antológicos como desde Olvídame y pega la vuelta, A Esa, Valiente o La Familia. Las entradas para este concierto tampoco están a la venta por el momento y tendrán un precio de entre 34 y 60 euros

El encargado de inaugurar los conciertos en La Axerquía durante el mes de octubre será Antoñito Molina, que se subirá al escenario de este recinto el 4 de octubre. El pasado verano, el cantautor trajo hasta Córdoba su Club de los soñadores y el próximo otoño hará lo propio con su nuevo trabajo, del que ya se conoce su primer single: La aventura. De 27 a 35 euros será el coste de las entradas de este concierto, aunque todavía no están a la venta. Las que sí pueden comprarse son las relativas a la actuación que el artista ofrecerá en la plaza de toros de Belmez el 31 de agosto.

El 11 de octubre llegará a este teatro uno de los concierto de más enjundia de la temporada: el de Miguel Poveda. En el mágico cruce de las artes, el cantante emprende un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero para dar vida a los evocadores textos del libro Poema del cante Jondo de Federico García Lorca. Ambos han conseguido crear uno de los mejores discos de flamenco de los últimos años, donde se muestra al Miguel más cantaor que nunca interpretando de manera magistral los textos de su amado y admirado Federico.

Poema del Cante Jondo no solo es un álbum musical, sino un encuentro íntimo con las raíces del flamenco y el amor que cada uno de los protagonistas del álbum han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión, palmas y como no, de la poesía. Esta fusión de la poesía lorquiana más telúrica y flamenca con la expresividad del cante, y la guitarra de estos dos artistas, crea una experiencia única donde la intensidad emocional del cante jondo se entrelaza con las profundas reflexiones de Lorca sobre el alma del flamenco. Las entradas, con un precio de 35 a 50 euros, aún no están a la venta.

Una semana después de esta actuación, el 19 de octubre, Galván Real llegará por primera vez a Córdoba. Desde su debut profesional, este cantante y compositor valenciano ha conseguido llegar a millones de personas de todo el mundo, cantándole al romanticismo mas puro con su peculiar voz rasgada que tanto lo caracteriza. Logrando millones de visualizaciones y posicionándose en el top Tendencias en cada uno de sus trabajos, al artista le han sido otorgados varios varios discos de oro y platino. Al igual que para el resto de conciertos, las entradas, cuyos precios irán desde los 25 hasta los 35 euros, se pondrán a la venta próximamente.

Pero antes de estos conciertos tendrá lugar el de Isabel Pantoja, que el 14 de junio estará en este teatro para festejar su 50 aniversario de trayectoria profesional. La tonadillera es una de las artistas más icónicas y queridas de la música española. Su carrera comenzó a una edad temprana y a lo largo de los año ha abordado una amplia gama de géneros musicales, incluyendo la copla, la ranchera y el pop, y ha cosechado éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Sus entradas, que estarán a la venta próximamente tendrán un precio de entre 75 y 100 euros.