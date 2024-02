Un concierto en La Axerquía revivirá las bandas sonoras de películas como 'Piratas del Caribe', 'Titanic' o 'El Padrino'

La reconocida Royal Film Concert Orchestra (RFCO), bajo la dirección del maestro Fernando Furones, ofrecerá el 4 de mayo en el Teatro de la Axerquía un concierto durante el cual se podrán escuchar las bandas sonoras de las películas más emblemáticas de todos los tiempos, como Piratas del Caribe, Casablanca o El Padrino. Con él, tanto la orquesta como el director buscan homenajear a Ennio Morricone y a los 100 años del cine.

Morricone fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Óscar honorífico en 2006 y ganó el Óscar a la mejor banda sonora en 2016 por la cinta The hateful eight. En 2020 le fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con el también compositor John Williams.

Por su parte, la Royal Film Concert Orchestra es una orquesta que está integrada por profesionales pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas europeas cuyos músicos no solamente abordan el repertorio clásico sino también otros estilos. Para ir abriendo boca, las bandas sonoras que interpretará serán las de las siguientes películas: El bueno, el feo y el malo, Cinema Paradiso, La misión, Novecento, La muerte tenía un precio, The ecstasy of gold, El señor de los anillos, Forrest Gump, Piratas del Caribe, Lawrence de Arabia, Memorias de África, Lo que el viento se llevó, Titanic, Conan el Bárbaro, El Padrino, Moon River (Desayuno con diamantes), La gran evasión, Casablanca y Ben-Hur.

Con vocación de ser un referente en la interpretación de la música de cine, la orquesta cuenta igualmente con un gran equipo técnico y con sus propios compositores de música de cine. Formada por más de 90 profesores, pertenece a la Fundación Excelentia y ofrece conciertos de bandas sonoras de cine en los mejores escenarios de Europa. Asimismo, se ha especializado en la interpretación de música en directo de películas completas en pantalla grande.

Las entradas tendrán un precio de entre 36 y 57 euros, pero aún no están a la venta.