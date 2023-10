Adiós a octubre con un homenaje a Martín Cañuelo, el festival Elrow y unas jornadas de cultura funeraria

Homenaje a Martín Cañuelo, alma de los cines de verano

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y entidades ciudadanas como la Asociación Vecinal La Fuensenca, Santa Marina y Orive, la Plataforma la Filmoteca se Queda y la Asociación Cine Cercano homenajearán este fin de semana a Martín Cañuelo, propietario de Esplendor Cinemas y de los cines de verano de nuestra ciudad, fallecido el pasado mes de abril.

El ciclo, que se articula a través de la programación de tres películas, Cinema Paradiso, Splendor y Malditos bastardos, tendrá su momento central este sábado, cuando se rendirá un acto de reconocimiento institucional y vecinal que contará con la participación de músicos, actores, actrices, críticos y directores cinematográficos, vecinos y autoridades, donde quedará de manifiesto el agradecimiento de la ciudad a la figura de Cañuelo.

Las proyecciones, que tendrán lugar en el cine Fuenseca a las 20:00 este viernes y a las 19:00 este sábado y este domingo, serán de acceso gratuito hasta completar aforo.

Festival Elrow en El Arenal

Desde las 17:00 de este sábado y hasta las 5:00 de este domingo, el festival de música electrónica Elrow ofrecerá en El Arenal todo un espectáculo de terror dividido en dos escenarios y formado por 15 artistas, quienes darán vida a Horroween.

Diana Navarro, homenaje contemporáneo a la copla en Córdoba

Diana Navarro trae este viernes al Gran Teatro su último espectáculo, De la Piquer a la Navarro, que lleva por subtítulo Coplas del Siglo XX en el Siglo XXI. La artista malagueña reivindica así la vigencia de un género en las voces de ahora, y se presenta como heredera del espíritu de la copla y continuadora de este arte inmortal. Fiel defensora de las tradiciones musicales, invita al publico a un viaje sonoro desde la sencillez del piano en el más absoluto directo, a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal.

Reflexión teatral sobre la amistad

El dramaturgo Juan Mayorga llegará al Gran Teatro de Córdoba este sábado con su comedia Amistad. El reparto lo conforman Ginés García Millán, José Luis García-Pérez, Daniel Albaladejo. Tres amigos desde pequeños que han compartido todo tipo de juegos y que ahora juegan a burlarse de la vida y la muerte.

Se trata de un juego peligroso, porque es la amistad misma lo que ponen en juego. Una reflexión sobre la vida, los recuerdos, la masculinidad, la amistad y el paso del tiempo cargada de humor y pensamiento. Una carcajada segura para el espectador cargada de la filosofía de Juan Mayorga y bajo la dirección de José Luis Pérez.

Humor en Avanti

Manolo Medina y David Caballero regresan este viernes a Avanti con la versión evolucionada de su comedia de éxito nacional, Dos hombres solos sin punto com... ni ná, con una actualizada puesta en escena que recuerda a la afamada obra, pero con nuevos aires que la colocan un peldaño por encima, y situada en los tiempos actuales 17 años después.

Función tras función, año tras año, Dos hombres solos sin punto com ni ná ha creado una auténtica complicidad con un público que rara vez ve la obra sólo una vez. Nos reencontraremos con Manolo y David, que comparten piso en una ciudad cualquiera. No son para nada homosexuales, pero el rol de David, el que trae dinero a casa, y el excesivo amaneramiento de Manolo, que se ha criado con su madre, seis hermanas y un mayordomo homosexual, hacen que la gente hable de más. Es la sinopsis del espectáculo y el punto de partida de las carcajadas del público.

Últimos días de Qurtuba Jazz

Qurtuba Jazz dice adiós este fin de semana a su novena edición. Lo hará con dos actuaciones. La primera, la de Baldo Martínez Grupo 'Edición especial'. Actuarán Baldo Martínez, con el contrabajo y autor de la composición, Roman Filiu, con los saxos; Chema Saiz, a la guitarra y Pier Bruera, con la batería y la percusión. Este concierto será este viernes en el Teatro Góngora a las 20:00.

Ximo Tebar & The Champs Pat Bianchi & Nathaniel Townsley serán quienes pongan el broche de oro al festival durante este sábado. En el escenario estarán Ximo Tebar, con la guitarra; Pat Bianchi, al órgano y Nathaniel Townsley, en la batería. Este último concierto también se ofrecerá en el Teatro Góngora, a las 20:00.

Jornadas de cultura funeraria para reivindicar la tradición católica

La Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural, y el Grupo de Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba (UCO) han organizado para este fin de semana las I Jornadas de Cultura Funeraria en Andalucía In Memoriam, que incluyen coloquios, conciertos, representaciones teatrales, paseos históricos, talleres y visitas.

Concierto de bandas de Córdoba

La Unión de Bandas de Música Procesional de Córdoba continúa este domingo con las jornadas de música cofrade con actuaciones de diferentes agrupaciones en varios puntos de la capital. Durante esta jornada, la banda de Caído-Fuensanta tocará a partir de las 17:00 en la Puerta del Puente.

Cartelera de los cines de Córdoba

En Cordópolis te ofrecemos un único portal en el que consultar la cartelera de todos los cines de Córdoba. Puedes acceder a ella en este enlace.

Más cine en la Filmoteca de Andalucía

La Filmoteca de Andalucía en Córdoba proyectará este fin de semana Mapa (este viernes a las 18:00), Cine, registro vivo de nuestra memoria (este viernes a las 20:30), Evangelion 2.0. You can (not) advance (este sábado a las 18:00) y Tori y Lokita (este sábado a las 20:30).