Abril se despide por todo lo alto: Cruces de Mayo, Carnaval, Fondo Flamenco y hasta un musical de los 80

Cruces de Mayo

Las Cruces de Mayo, que este jueves dieron el pistoletazo de salida, marcan la agenda cultural de este fin de semana y el ambiente festivo que se vivirá durante estos días en los que el calor será también el protagonista.

En total son 50 cruces de hermandades, entidades y asociaciones las que ya se pueden disfrutar por diferentes puntos de la capital y las que competirán por hacerse con alguno de los premios del certamen en las tres categorías: zona moderna, Casco Histórico y recinto cerrado.

El horario de apertura de las cruces será de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 2:00, a excepción del último día, el 1 de mayo, día en que no abrirán en horario de noche. La música podrá sonar desde el mediodía hasta las 17:00 y se cortará hasta las 20:00.

Fondo Flamenco, en concierto

Fondo Flamenco actuará este sábado en el Teatro de la Axerquía tras el éxito cosechado el año pasando en este mismo escenario. En el concierto presentará su último disco, Flamenkito Purôh, que incluye tres temas nuevos y recoge grandes éxitos como Mi estrella blanca, Escúchame mujer o Q tal.

En 2022, el trío sevillano decidió regresar a los directos diez años después. Aquello que idearon Ale Astola, Rafa Ruda y Antonio Manuel Ríos Sánchez (Antónimo), subir a los escenarios para recordar sus grandes éxitos, fue todo un éxito y llenaron en casi todos los teatros y plazas en los que actuaron.

La comparsa de Martínez Ares, en el Teatro El Brillante

La comparsa de Antonio Martínez Ares, 'La ciudad invisible' -primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz-, estará este sábado en el teatro El Brillante. Con esta agrupación, Martínez Ares rescató una idea que dejó apartada el pasado mes de mayo, cuando el COAC cambió su fecha oficial debido a la pandemia. Ante las dificultades de poder llevar a cabo el tipo, el autor gaditano optó por 'Los sumisos'. Este año, 'La ciudad invisible' ha supuesto “la tercera parte” de una historia que comenzó con 'La chusma selecta' y que continuó el año pasado con 'Los sumisos'.

Un musical sobre el pop de los 80 y 90 y una revisión a los cuentos de siempre

También el teatro El Brillante acogerá este viernes El Musical de los 80’s y los 90’s, un comedia musical de la compañía Onbeat. En este musical, el público compartirá la experiencia de sus personajes, cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor pop español se mezcla con los éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano de ambas décadas. La inauguración de un bar es la excusa perfecta para organizar el reencuentro de los amigos del instituto que terminaron sus estudios hace 25 años, se reúnen para recordar una época que marcó la vida de sus protagonistas, al ritmo de la mejor música de su juventud, donde no existían las RRSS. Con el recuerdo de esos tiempos, la realidad demuestra que todos han cambiado mucho, respecto a lo que esperaban, aunque en el fondo siguen siendo los mismos.

Ya el domingo estará No me toques el cuento, una obra de teatro que nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento, esa que no se cuenta, porque todo no es tan bonito como dicen.

Feria del Libro

La Feria del Libro continuará este fin de semana, y hasta el 1 de mayo, con actividades para todos los públicos que puedes consultar en este enlace.

Ópera en el Gran Teatro

El Gran Teatro ofrecerá este viernes y este domingo, como ya ha hecho este jueves, la ópera en cuatro cuartos Aida, de Guiseppe Verdi. Este es una de las óperas más populares del repertorio y la más programada en muchos teatros del mundo.

Más teatro

Por su parte, Avanti ha programado para este finde el espectáculo de danza Esencia (este viernes a las 21:00) y el monólogo de Facu Díaz Se pudrió todo (este sábado a las 21:00).

Bienal de Fotografía de Córdoba

Este fin de semana también podrán visitarse las 14 exposiciones que forman parte de la 18ª edición de la Bienal de Fotografía de Córdoba. Además, para estos días tendrán lugar las siguientes actividades: una conferencia de Phil González (este viernes en Vimcorsa) y el taller Ser lobas, mirar/nos de nuevo (este sábado y este domingo en la sede de Afoco).

Floralia, una fiesta romana como alternativa vecinal y pagana a las Cruces

El antiguo colegio Luciana Centeno, en el barrio de San Agustín de Córdoba, viajará siglos atrás a final de este mes de abril para rememorar las fiestas en honor a la diosa Flora, las llamadas floralias. Será una fiesta de convivencia, con sabor romano, rescatada como alternativa vecinal y pagana al fin de semana de las Cruces, este viernes y este sábado.

Flamenco

El Festival de las Flores, que consiste en actuaciones de flamenco en el cine Delicias, se convierte en otra cita destacada de este fin de semana. Tras los primeros conciertos de este jueves, protagonizados por Juanlu Montoya y el grupo Califa Jerezano, la cantaora Inma Vílchez actuará este viernes a las 18:00. A las 21:00 será el turno del grupo cordobés Cosita Wena que tan popular es por su presencia en exclusivas fiestas, pues ya son uno de los embajadores del flamenco en Córdoba. El flamenco fusión tendrá su espacio este sábado con los dos grandes nombres del festival: José Ortega, Manzanita, hijo del conocido Manzanita, y el cordobés Nani Cortés, que presentará su espectáculo Nadie me conoce.

El Capullo de Jerez, otro de los grandes, actuará este domingo a las 18:00 y el festival lo cerrará un concierto en el que participarán varios artistas: los cantaores Juan Moto, Potito y La Fabi; los guitarristas Diego del Morao y José Serrano, y el percusionista Israel Suárez, Piraña.

Por otro lado, la peña flamenca Fosforito acogerá este viernes el recital flamenco del cantaor flamenco Luis Heredia El Polaco y el guitarrista Manolo Herrera. Además, los bailaores cordobeses Alberto Rodríguez Parraguilla y Ángel Reyes presentarán en la peña El Almíbar, también este viernes, su espectáculo flamenco Duros a pesetas.

Por último, el ciclo Trasteando con la guitarra, este domingo en la Posada del Potro, traerá el espectáculo el guitarrista Miguel Chércoles, que estará acompañado del cantaor Eduardo López y de Fernando Ríos, a las palmas.

Música

A la intensa agenda de este finde hay que añadir el concierto de Guadalupe Plata (este viernes a las 21:30 en el Ambigú de la Axerquía).

Cine

La Filmoteca de Andalucía, en su sede en Córdoba, proyectará La novia del pirata (este viernes a las 18:00), La casa de Jack (este viernes a las 20:30), Toy Story 4 (este sábado a las 18:00) y Fuego (este sábado a las 20:30).