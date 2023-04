'Duros a pesetas', las raíces del flamenco cordobés de Parraguilla y Ángel Pérez

“Cada palo del flamenco es un sentimiento que tienes que transmitir”. Para los bailaores cordobeses Alberto Rodríguez Parraguilla y Ángel Pérez, el flamenco es “como la vida misma” y así lo muestran en Duros a pesetas su próximo espectáculo, que estrenarán este viernes en la peña El Almíbar, donde se apoyarán en los palos del flamenco y el humor para transitar entre las emociones de la vida.

“Al mirarnos ya sabemos lo que queremos”, asegura Parraguilla con una sonrisa, porque estos dos cordobeses se conocen desde pequeños y han compartido toda su vida profesional. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo a dúo con su propio espectáculo.

La peña El Almíbar acogerá esta historia sobre sus raíces cordobesas y lo que han aprendido de las generaciones anteriores. “Antes, con lo poco que tenían, le daban vueltas para sacar la vida adelante. Ahora nos cuesta valorar lo que tenemos, porque lo tenemos todo”, afirma Ángel Pérez, que se declara amante de las charlas con los mayores.

A la hora de enfrentarse a este espectáculo se definen como aficionados del arte. “A raíz de tener la mente abierta al arte, hemos reunido textos, cante y guitarra”. A esto se suma el público, a quien quieren ofrecerle una experiencia única. “El espectáculo comienza antes de que comience el espectáculo”.

El orgullo por su tierra marca esta historia narrada a través del flamenco. “Córdoba es muy rica en flamenco, no exportamos mucho, pero hay un flamenco exquisito”. Además, lamentan que los más jóvenes “no tienen ese arraigo como antes”. Según Parraguilla, no se aprende solo al ver cantar, “debajo del escenario puedes conocer una vida flamenca”. “Al estar con una persona aprendes desde dónde transmite, ves de dónde viene su cante y comprendes cómo lo hace”, añade Pérez con una intensidad propia de quienes conocen de primera mano estas experiencias.

Durante este año de trabajo todo ha ido “poco a poco, de forma muy natural” y han descubierto el disfrute de salirse de los cánones marcados. “Nos hemos tirado al barro para hacer lo que queremos hacer”, apunta Pérez.

En el cartel de Duros a pesetas se puede leer la frase “los caramelos que comimos” una alusión al objetivo principal de este espectáculo. “Nos subimos al escenario como aficionados de ese arte que hemos comido desde chicos y ahora vamos a dejar esos caramelos para los que vengan”.

A estos bailaores les mueve la pasión por la vida: “Sólo hay una, tenemos que saborearla”, remarca Parraguilla. En la historia que cuentan sobre el escenario se permiten jugar con estas emociones que da la vida y expresarlas con pregones, soleás, seguiriyas o alegrías. “Depende del momento, usamos un palo u otro”, una muestra más de la unión entre lo popular y el flamenco.

