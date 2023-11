Ningún cine de Córdoba muestra interés en proyectar ‘Séneca’, de John Malkovich

Ningún cine cordobés quiere a Séneca. La película de ficción sobre el filósofo nacido en la Corduva romana, interpretado nada menos que por el actor John Malkovich, no ha logrado suscita el interés de ninguno de los cuatro cines comerciales que hay en la provincia (tres de ellos en la capital y uno en Lucena).

Según relatan desde la distribuidora de la película, la empresa granadina Puntal Films, a falta de siete días para que llegue a los cines españoles, en Córdoba no ha encontrado aún distribución. “Desde junio, que nos hicimos con los derechos, hemos intentado moverla y, hasta el momento, en Córdoba nada”, explica Gerardo Moreu, director general.

Así, según cuenta, MK2, propietaria de Cinesur El Tablero, ha rechazado exhibirla en ninguno de sus cines españoles y no ha querido hacer excepción en Córdoba, tierra donde nació el filósofo y político que inspira el film. Por parte de Cines Axion, ubicados en el centro comercial El Arcángel, no han tenido respuesta. Y, finalmente, en los cines Guadalquivir, que gestiona Mabuse, no han logrado un acuerdo, pese a que, según Moreu, hubo interés al principio. En el caso de Artesiete, que gestiona el cine de Lucena, tampoco han conseguido cerrar una sala para estrenarla.

La distribuidora reconoce su sorpresa por el nulo interés que se ha mostrado por la cinta. “Aunque es una película que, dada su naturaleza, tendrá distribución limitada de entre 20 o 30 salas, particularmente teníamos mucho interés en llegar a los cines cordobeses”, afirma Moreu, que adelanta que la película, en cambio, se va a poder ver en cines de Andújar, Linares, Jaén o Huelva.

Y eso que el propio John Malkovich se ha mostrado dispuesto a hacer una presentación de la película en su estreno en España y de que la distribuidora quiere que uno de los encuentros virtuales con el actor sea en Córdoba. “Queda una semana y la verdad es que ya estamos pensando en buscar cualquier alternativa para llevarla a Córdoba, incluso hablar con el Ayuntamiento”, explican desde Puntal Films, conscientes de la importancia que tiene estrenar en la ciudad una producción internacional dedicada a un cordobés universal.

El film tiene su premiere en España el próximo martes en el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada. Ese día, Malkovich ya entrará por videoconferencia a presentar la película, en la que su protagonismo es absoluto. De hecho, el intérprete se ha llevado la mayoría de elogios de la cinta en su paso por los festivales.

Séneca es una comedia negra con un Malkovich desatado en la piel del filósofo cordobés, que vive sus últimos días asediado por un no menos histriónico Nerón, al que interpreta Tom Xander. En el reparto de la película están Nadia Benzakour, Geraldine Chaplin, Lilith Stangenberg, Mary-Louise Parker o el recientemente fallecido Julian Sands.

El guion es obra de Schwentke y Matthew Wilder. Para el director, la película es “una parábola sobre los peligros del poder excesivo y los sistemas totalitarios”, además de ahondar en la exploración de las formas de oportunismo en este tipo de sistema que ya abordó en su anterior película El capitán (2017).