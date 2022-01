John Malkovich ya es Séneca: primeras imágenes del actor como el filósofo cordobés

John Malkovich ya se ha puesto en la piel del primer filósofo español. Las primeras imágenes del actor norteamericano, dos veces nominado a un Óscar, enfundado en la toga romana y convertido en el político, escritor y pensador cordobés Lucio Anneo Séneca (Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.) ya han visto la luz.

El 25 de septiembre arrancó en Marruecos el rodaje de Seneca – On the Creation of Earthquakes, la nueva película del alemán Robert Schwentke (Red, Divergente, Plan de Vuelo: Desaparecida), una comedia negra sobre los últimos días del filósofo cordobés y los comienzos del régimen despótico del emperador Nerón en la Antigua Roma. Las primeras imágenes muestran a Malkovich enfundado en la túnica blanca romana en el desierto.

La idea del equipo es recrear en Marruecos la Roma de entre los años 45 y 65 d.C., época en la que convivieron Nerón y Séneca hasta la muerte del último. El rodaje en estas localizaciones terminó en noviembre de 2021 y la película está programada para completarse en la primavera de 2022 con estreno previsto en los cines alemanes para el otoño/invierno de 2022.

Además de Malkovich y Tom Xander (que interpreta a Nerón), en el reparto de la película están Nadia Benzakour, Geraldine Chaplin, Lilith Stangenberg, Mary-Louise Parker, Julian Sands, Alexander Fehling, Andrew Koji, Samuel Finzi, Wolfram Koch, Annika Meier, Samira Chancrin, Laurean Wagner y Waldemar Kobus. La cinta es una coproducción entre Alemania y Marruecos, producida por Filmgalerie 451. El cartel provisional de la película ya ha visto la luz.

"Una parábola sobre los sistemas totalitarios", según el director

El director, autor del guion junto a Matthew Wilder, cuenta en la web de la productora que Seneca – On the Creation of Earthquakes es "una parábola sobre los peligros del poder excesivo y los sistemas totalitarios", además de ahondar en la exploración de las formas de oportunismo en este tipo de sistema que ya abordó en su anterior película El capitán (2017).

"Además de tratar con la tiranía, nuestra película también es una comedia trágica sobre el intento fallido de un hombre de alcanzar la inmortalidad a través del lenguaje y las ideas para demostrar su fin: no solo habló, sino que siguió el camino. Y se trata de lo que sucede cuando las personas más intelectuales y sensibles del mundo compiten contra auténticos bárbaros a los que sólo les importa ganar. Cueste lo que cueste", explica Schwentke.

En la película, el filósofo cordobés, al que el cineasta emparenta espiritual y trágicamente con el Platonov de Chéjov, es "una verdadera máquina de lenguaje, un núcleo de palabras". "Séneca habla y habla y habla, incluso cuando la vida literalmente se le escapa lentamente. Las palabras lo son todo para él; crean y destruyen el mundo, pero al final del día, le aportan muy poco. Y de eso se trata exactamente la película: de lo que queda bajo la línea", reflexiona.

"Lo que me fascina de la historia de Séneca y Nerón es que se parece a las élites de hoy, que son incapaces de luchar contra los bárbaros, que han resucitado", añade el autor alemán, que, para dar con el tono de la película, afirma haber recurrido a Luis Buñuel. De manera que Seneca – On the Creation of Earthquakes tendrá un tono "exagerado y tragicómico".

"Nada oscurece más la noche que una luz. Y por eso, entre nosotros, la mayor desesperación se combina con el comportamiento infantil y sanguinario con la comedia, una tonalidad que ya he usado en El Capitán y para la que está hecho John Malkovich". De este modo, el camaleónico actor interpretará a un Séneca "más coloquial" y que, en ciertos momentos, "se sumerge en el más allá de una manera poética y entusiasta", mientras que, en otros, "cautiva por completo a sus oyentes, como tantas veces lo hace, con un lenguaje sencillo, accesible y pegadizo".

Malkovich será el segundo Séneca de la historia del cine, tras el que interpretó Nicholas Hannen en Quo Vadis (Mervyn LeRoy, 1951). A diferencia de Hannen, eso sí, será el protagonista absoluto de una película que recurrirá al trágico final del pensador cordobés para advertir de los males que afligen hoy al mundo.

Lo que me fascina de la historia de Séneca y Nerón es que se parece a las élites de hoy, que son incapaces de luchar contra los bárbaros Robert Schwentke