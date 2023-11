El ‘Séneca’ de John Malkovich ya tiene fecha de estreno en los cines españoles

Ya hay fecha para ver en España el Séneca del actor John Malkovich. Seneca – On the Creation of Earthquakes, la nueva película del alemán Robert Schwentke (Red, Divergente, Plan de Vuelo: Desaparecida), se estrena en cines españoles el próximo 17 de noviembre bajo el título Séneca.

La película abrirá el próximo 14 de noviembre la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada tres días antes de su estreno en las salas de cine españolas, el 17 de noviembre. La distribución para España corre a cargo de Puntal Films y Sinestesia Producciones.

Aún se desconoce si se podrá ver en los cines de Córdoba, la ciudad donde nació el político, escritor y pensador cordobés Lucio Anneo Séneca, al que en la película interpreta el actor norteamericano John Malkovich, en un papel que, en su periplo festivalero, se ha llevado la mayoría de elogios de la cinta.

Séneca es una comedia negra con un Malkovich desatado en la piel del filósofo cordobés, que vive sus últimos días asediado por un no menos histriónico Nerón, al que interpreta Tom Xander. En el reparto de la película están Nadia Benzakour, Geraldine Chaplin, Lilith Stangenberg, Mary-Louise Parker o el recientemente fallecido Julian Sands.

El guión es obra de Schwentke y Matthew Wilder. Para el director la película es “una parábola sobre los peligros del poder excesivo y los sistemas totalitarios”, además de ahondar en la exploración de las formas de oportunismo en este tipo de sistema que ya abordó en su anterior película El capitán (2017).