El Séneca de John Malkovich deja frío al público en su estreno mundial

Acogida agridulce en la Berlinale para Seneca – On the Creation of Earthquakes, la nueva película del alemán Robert Schwentke (Red, Divergente, Plan de Vuelo: Desaparecida), en la que el actor estadounidense John Malkovich encarna al político, escritor y pensador cordobés Lucio Anneo Séneca (Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.).

El estreno mundial de la película, rodada en Marruecos durante 2021, ha sido acogido con una mayoría de críticas negativas, aunque gran parte de las positivas se refieren a la interpretación que hace Malkovich del pensador hispano, figura central en una película de la que, por el trailer, se adivinaba un tono tragicómico y un tanto histriónico que no ha convencido a los críticos que han podido asistir a la Premiere.

El medio Deadline, por ejemplo, resalta en su crítica que Malkovich “ofrece lo que en gran parte es un monólogo: como interpretación, al menos tiene la fuerza de una obstinada determinación”, si bien señala que, como película, “Seneca es casi inaguantable”. “Malkovich realmente cumple con la pomposidad del personaje, pero que un actor sea tan insoportable que todo el público esté deseando que se tome una dosis doble de cicuta es algo así como un gol en propia meta”, escribe Stephanie Bunbury.

En la misma línea, The Playlist señala que “Malkovich es un actor tan adepto a la queja furiosa y feroz, que casi convierte a esta película en algo soportable”, mientras que The Hollywood Reporter apunta que “aquellos que estaban esperando una enérgica aventura como Gladiator o Spartacus, o un incluso una fiesta camp como Quo Vadis se sentirán extremadamente decepcionados por este bizarro trabajo”.

No mucho más benévolo ha sido Sergi Sánchez, crítico del diario La Razón, que sólo destaca de la película “sus imágenes histriónicas, a lo Ken Russell trasnochado, en sangrante contradicción con el estoicismo del filósofo romano”. En cuanto a la acogida en Alemania, país que ha producido la cinta, ha sido menos dura: “Como truco divertido, Séneca es de lo más político; como parábola explícitamente política, sigue siendo ineficaz”, señala el medio Critic.

Por su parte, Filmstarts destaca que el director, responsable del guión junto con Matthew Wilder, “crea una atmósfera entre decadente y melancólica que siempre tiene un trasfondo irónico” y en la que “el imaginativo diseño toma prestado de las tradiciones antiguas sin intentar representarlas”.

Curiosamente, el director de la película parecía tener claro hacia dónde iba con la película. En una entrevista con Variety señala que siempre vio la historia de Séneca como “una comedia grotesca”, señalando que el historiador romano Tácito, cuyos Anales sirvieron como fuente principal para la película, detalla los últimos días de Séneca pero deja el tono ambiguo. “No está claro si Tácito planteó el drama final del hombre como una tragedia o como una sátira... o como una fusión modernista de ambas”, afirma Schwentke.

“La historia no se desarrolla en el registro del naturalismo o el realismo. Es agresivamente anacrónica. Esa fue siempre la idea desde el principio, porque creo que la historia de Séneca tiene mucha relevancia para hoy y su dilema tiene mucha relevancia para hoy”, ha apostillado el cineasta, que tiene previsto estrenar la película en cines alemanes el próximo 23 de marzo.