Primer trailer del Séneca de John Malkovich, que se estrenará mundialmente en La Berlinale

Primeras imágenes de Seneca – On the Creation of Earthquakes, la nueva película del alemán Robert Schwentke (Red, Divergente, Plan de Vuelo: Desaparecida), en la que John Malkovich encarna al político, escritor y pensador cordobés Lucio Anneo Séneca (Corduba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.).

John Malkovich será el filósofo cordobés Séneca en una película del director de 'Red'

La película se estrenará mundialmente dentro de un mes en La Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín. A los cines alemanes llegará el 23 de marzo, con lo que su estreno en el resto de salas y plataformas llegará después.

El primer teaser deja claro que la película entra de lleno en el territorio de la comedia, con un Malkovich desatado en la piel del filósofo cordobés, que vive sus últimos días asediado por un no menos histriónico Nerón, al que interpreta Tom Xander.

En el reparto de la película están Nadia Benzakour, Geraldine Chaplin, Lilith Stangenberg, Mary-Louise Parker, Julian Sands, Alexander Fehling, Andrew Koji, Samuel Finzi, Wolfram Koch, Annika Meier, Samira Chancrin, Laurean Wagner y Waldemar Kobus. La cinta es una coproducción entre Alemania y Marruecos, producida por Filmgalerie 451.

El guión de Séneca es obra de Schwentke y Matthew Wilder. Para el director, responsable de films como Red, Divergente, Plan de Vuelo: Desaparecida, la película es “una parábola sobre los peligros del poder excesivo y los sistemas totalitarios”, además de ahondar en la exploración de las formas de oportunismo en este tipo de sistema que ya abordó en su anterior película El capitán (2017).

Además del primer teaser, la producción también ha mostrado el segundo cártel.