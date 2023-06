Carvento presenta 'Maricón de España' en la Filmoteca de Córdoba

El bailarín cordobés Carlos Carvento presenta su ópera prima, Maricón de España, en la Filmoteca de Córdoba el próximo jueves 15 de junio. Durante la sesión se proyectará esta pieza y parte de los documentales, donde se recoge la reivindicación del movimiento marica, como movimiento físico y político dentro de la danza contemporánea.

Este proyecto audiovisual supone “la salida del armario de la danza, es volver a los orígenes para poder mirar el futuro con esperanza”, con el objetivo de “reapropiarse de la simbología folclórica más arraigada en el sur de España”.

Este proyecto nace de los estudios superiores de danza del artista y contó con el apoyo de la Compañía Nacional de Danza y la productora AmorProjects, un equipo conformado por personas pertenecientes al colectivo LGTBi, que consiguieron la financiación mediante un crowdfunding.

Esta pieza corta “es un espectáculo que afirma y crea danza libre y ajena a lo normativo; un espacio donde tienen cabida los cuerpos negados, los gestos amanerados; travestis y maricones de ayer, hoy y mañana”.

Esta pieza de 15 minutos se estrenó en 2018 y fue un éxito. En el mismo año se movió por festivales y concursos de diversos puntos de España. En el año 2019 el proyecto sumó el apoyo de la Compañía Nacional de Danza donde, durante una residencia, se empezó a gestar el proyecto en gran formato. “Este aval nos abrió diferentes puertas y empezamos a ramificar el proceso creativo; no solo en el aula, sino también mediante charlas, exposiciones y talleres sobre género, sexualidad y tradición”, recuerda Carvento. En 2021, la idea recobraría peso en la exposición ‘Vivir Juntos’ del C3A en Córdoba, comisariada por Jesús Alcaide.

