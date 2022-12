El cante puro de Ezequiel Benítez protagoniza la gala navideña de la Cátedra de Flamencología

El cantaor de Jerez de la Frontera (Cádiz) Ezequiel Benítez será el principal reclamo de la Gala Flamenca de Navidad de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, que tendrá lugar este miércoles en el Gran Teatro (20:30).

El artista jerezano, uno de los emblemas del cante contemporáneo, procede de una gran familia de artistas. Con tan solo 14 años decidió subirse por primera vez a un escenario y desde entonces no ha parado de trabajar en solitario por toda la geografía española y por muchos puntos del mundo.

Su último disco, Dukkha, publicado este mismo año, es un nuevo muestrario de la pureza de su cante, uno de los más laureados del flamenco contemporáneo. Benítez actuará en Córdoba acompañado del guitarrista Paco León y con las palmas y jaleos de Diego Montoya y Pepe Núñez.

Además, la gala también contará con la actuación del guitarrista cordobés Gabriel Expósito, al que acompañará el percusionista Pachi Cámara, así como con la bailaora motrileña Sara Sánchez, que estará acompañada por los cantaores Sergio El Colorao y Antonio Heredia, la guitarra de José Antonio Rico y Mario Parrana, y la percusión de Johny Cortés.

La gala flamenca de la Cátedra cumple 18 ediciones. Será este miércoles 21 de diciembre en el Gran Teatro a partir de las 20:30, y las entradas otorgan preferencia a los miembros de la comunidad universitaria, que pueden efectuar la recogida de dos entradas en la taquilla del Gran Teatro desde este martes presentando DNI y su tarjeta universitaria.

