Bad Bunny reina en el Castillo de Almodóvar gracias al 'Saturday Night Live'

El Castillo de Almodóvar ha vuelto a colarse en un sketch del Saturday Night Live, el mítico programa de humor de la televisión estadounidense, cuna de conocidísimos cómicos y que lleva en antena desde el año 1975.

Ha sido en The age of discovery, una pieza rodada y emitida en español (con evidente acento latinoamericano), protagonizada por el cantante Bad Bunny y el cómico Marcello Hernández, en la que se hace mofa del “descubrimiento” de América por parte de los españoles.

La pieza se abre con el exterior del castillo cordobés, para, a continuación, satirizar cómo fue el desternillante momento en el que los exploradores españoles le cuentan a los reyes de España (interpretados por Bad Bunny y Hernández) las riquezas halladas en el nuevo continente, empezando por los tomates, los pavos, las llamas o las calabazas. Spoiler: sale mal. Sobre todo porque, según el sketch los españoles íbamos hacia China en busca de sedas y especias.

No es la primera vez que el SNL ambienta un sketch en esta fortaleza. En el año 2015 ya usó los exteriores del castillo para contar otra historia medieval. En aquel caso, la pieza, titulada The journey, la protagonizaba el actor y cómico Kevin Hart, que tenía que ingeniárselas para huir del ataque de un dragón.

La fortaleza medieval, uno de los castillos mejor conservados de Andalucía, ha ganado reconocimiento internacional gracias a su protagonismo como emplazamiento de la serie Juego de Tronos. Antes de este éxito planetario, el castillo ya había acogido rodajes de otras películas, aunque ninguna del impacto que tuvo la producción de HBO.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!