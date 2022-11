'Meandering': Tba 21 lanza un programa que tiene como protagonista al río Guadalquivir

TBA21 Academy, el programa de formación de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary en Córdoba, ha presentado su nuevo programa de investigación en vivo, Meandering. El programa explora cómo las prácticas comprometidas, contemplativas y la poética de la imaginación pueden renovar los enfoques culturales de la justicia social y ambiental. Como parte de este programa, Córdoba vivirá el festival Un océano sin orilla público y gratuito entre los días 9 y 12 de noviembre.

Organizado por TBA21-academy como parte de Meandering, el festival evoca un imaginario acuático que parte del Guadalquivir, para explorar nociones sobre el cuidado de los océanos, la responsabilidad climática y la música.

A través del verso, “me maravillo en un océano sin orilla y en una orilla sin océano”, de Ibn Zaydún, el equipo de ha desglosado un plan de actividades para los días mencionados donde se podrán disfrutar de paseos por el río, comidas comunitarias, charlas, proyecciones “que nos permiten pensar a través de la práctica artística, a través de las prácticas de colaboradores locales y más que nada con el principal co-creador, el río Guadalquivir, de que forma podemos desbordar hacia un estado de comunión”, ha señalado la comisaria, Sofía Lemos.

El programa expande los grupos de investigación de TBA21–Academy desde Venecia al Mediterráneo y del Caribe al Pacífico, fortaleciendo el legado de compromiso de la familia Thyssen-Bornemisza con España. Junto a la exposición Futuros abundantes, obras de la colección TBA21, coproducida con el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) y en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba,

Un nuevo enfoque sobre cómo la práctica artística puede ofrecer sensibilidades renovadas para la justicia social y ambiental a través de enfoques académicos, sensoriales y espirituales que movilizan la experiencia y la curiosidad con propuestas comprometidas y contemplativas, vocabularios performativos y pedagogías experimentales. Durante su primer ciclo, Meandering habla desde el Guadalquivir, el gran río de Andalucía, a través de tres encargos a largo plazo de la erudita pop Lafawndah (1984, Francia), la coreógrafa y artista formada en filosofía Isabel Lewis (1981, República Dominicana), y el artista visionario Eduardo Navarro (1979, Argentina), reuniendo sonido, instalación, performance y movimiento con el fin de ensayar cómo la investigación en vivo puede fomentar un enfoque relacional para generar una transformación interna y posibilitar condiciones de cambio social dentro de la ribera.

La delegada de Cultura, Marian Aguilar, ha explicado que “nace con el compromiso de seguir alfabetizando en la crítica, en la defensa, en despertar conciencias sobre el cuidado del medio ambiente”. “En definitiva, este programa abordará claves para ir cambiando el mundo con la mirada puesta en la conservación de nuestro patrimonio”.

La comisaria afirma que “ante los desafíos que la crisis climática impone sobre lo que sabemos y cómo lo sabemos, tenemos que ampliar nuestra capacidad de aprender del conocimiento sutil y la sabiduría ancestral mientras profundizamos nuestro compromiso de imaginar el mundo de otra manera. Mientras descubrimos qué visiones de un futuro pueden dar cabida a que todos prosperemos, la investigación en vivo permite que nuestras formas de conocer estén íntimamente ligadas a nuestro inter-ser y, por tanto, a mundos más ecológicos y socialmente justos”. “Este programa involucra a las personas de Córdoba, a los artistas, a la música, para que podamos pensar desde este lugar de qué forma podemos contribuir, distribuir formas de conocimiento locales, que aunque estén aquí ubicadas, son más que nada globales”, ha concluido.

