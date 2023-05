El alcalde espera que alguien coja el testigo en los cines de verano tras la muerte de Martín Cañuelo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confiado en que alguien tomará el testigo de Martín Cañuelo, gerente de Esplendor Cinemas fallecido la semana pasada, al frente de los cines de verano de la ciudad, y ha asegurado que, si nadie lo hiciera, el Ayuntamiento “saldría al paso”.

En declaraciones a los periodistas, Bellido ha recordado que la Delegación de Cultura ya lleva meses y años trabajando en acuerdos sobre la actividad cultural en los cines de verano de Córdoba sobre los que tiene competencias, el Delicias, el Fuenseca y el Olimpia. Y ha remarcado que hay contratos y convenios firmados para otras tipos de actuaciones en estos espacios que les dieran actividad cultural durante todo el año.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el Festival de las Flores, celebrado el pasado fin de semana en el Cine Delicias, y que “desgraciadamente ha coincido en el tiempo” con la muerte de Cañuelo. Ha indicado que la intención del Ayuntamiento es mantener esta dinámica.

“Es cierto que yo lo que espero es que haya primero una iniciativa privada que coja ese testigo. Estoy convencido que la puede haber”, ha afirmado el regidor, que ha añadido que, quien tenga esa iniciativa va a poder seguir contando con el Ayuntamiento “igual que hasta ahora”.

Y, si eso no se produjera, si “desgraciadamente no hubiera quien, desde el ámbito privado quisiera coger el testigo de esa actividad cultural”, ha asegurado que el Consistorio saldría al paso ante “esa situación de vacío”. No obstante, ha confiado en que haya quien quiera recoger el testigo de Martín Cañuelo y “seguir su labor, que ha sido enorme para la ciudad”.

Por otro lado, el alcalde ha confesado estar “sorprendido” por los buenos datos de visitas a los Patios de Córdoba este año. “Estamos en torno a 25.000 personas más -en realidad, se refiera visitas- que el año pasado, que ya tuvo un crecimiento importante”, ha manifestado al respecto.

En este ámbito, ha puntualizado que, a partir de la primera jornada, en la que se contabilizaron 58.000 visitas, todos los días se han estado superando las 60.000 “de forma holgada”, lo cual es “una buena noticia”. Además, ha apuntado que, aunque hay zonas como el Alcázar Viejo donde se producen aglomeraciones y colas, en otras que ha visitado él esta semana, como La Axerquía, “las visitas son tranquilas”.