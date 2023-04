Muere Martín Cañuelo, el alma del cine de verano en Córdoba

El empresario y cinéfilo cordobés Martín Cañuelo ha muerto en Córdoba este viernes 28 de abril, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes. El fallecimiento ha cogido por sorpresa al mundo cultural cordobés y especialmente al mundo de la cinefilia, donde Martín era una figura legendaria.

Martín Cañuelo: "En los ochenta pensamos que el cine de verano no sobreviviría"

Cañuelo ha sido gerente de Esplendor Cinemas, la empresa de exhibición que gestiona los cuatro cines de verano del casco histórico desde los años ochenta. Mucho antes lo fue del mítico Cine Santa Rosa de invierno en su última etapa, aquella que mezcló sabiamente cine de autor con películas comerciales.

Esa misma filosofía consiguió imprimírsela a los cines de verano, una manifestación cultural que en Córdoba es casi una tradición de la que no gozan muchas ciudades en España y, de hecho, única en Andalucía con programación estable.

Cañuelo, además, ha sido un coleccionista cinéfago empedernido. Su colección de afiches y programas de cine y teatro en Córdoba es un archivo único de la cultura y las artes de la ciudad de Córdoba, además de un testimonio de la fuerza de sus edificios como emplazamientos culturales.

Hasta su muerte, de hecho, ha seguido convirtiendo los cines de verano es espacios para la cultura, como atestiguan los festivales y eventos que hay programados este mismo fin de semana en el Delicias y en el Fuenseca.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!