El actor Juan Carlos Villanueva presentará 'La hija' este viernes en el Tablero

Está llamada a ser una de las películas españolas importantes de esta cosecha. La hija, última película del director almeriense Manuel Martín Cuenca, autor de La flaqueza del bolchevique o Caníbal, está protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz y tiene al cordobés Juan Carlos Villanueva como el principal secundario de esta historia sin concesiones.

El actor presentará el filme y protagonizará un coloquio posterior en la sesión de las 20 h. del próximo viernes 26 en MK2 Cinesur El Tablero, cuyas entradas ya están a la venta.

Martín Cuenca cuenta en esta película la historia de Irene, una adolescente embarazada de 15 años que vive en un centro de menores que han cometido un delito, y que es acogida en la casa perdida en el campo, aislada entre montañas, de Javier, uno de los educadores del centro, de los más queridos y admirados, y su esposa Adela.

Irene quiere cambiar de vida, y el matrimonio le va a ayudar con una condición: el bebé que nazca será para ellos. Es un pacto cogido entre alfileres, sujeto a la palabra dada, que puede saltar por los aires en cualquier momento.

La película, que compitió en septiembre en el Festival de Toronto y que se estrenó -fuera de concurso- en el Festival de San Sebastián, es un drama con tintes de thriller que ahonda en la maternidad como necesidad. Con banda sonora de Vetusta Morla, Villanueva da vida en el filme a un inspector de policía.

Un hombre de orden "con cierta crisis personal, anímica y de salud. El personaje es un inspector de menores que se acaba de incorporar a su puesto de trabajo después de una larga enfermedad", contaba Villanueva el pasado septiembre a este periódico en una larga entrevista.

Al actor, que tuvo que perder 18 kilos de peso para conseguir el papel, le llegó el personaje a través de las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano. "Ha sido maravilloso", relataba, "igual que en la anterior película que trabajé con Martín Cuenca [El Autor, en 2017], que no paré de jugar con Javier [Gutiérrez], me sentí muy desinhibido y me dije, yo quiero trabajar con este tío, pero no una secuencia, yo quiero trabajar más y afortunadamente llegó la posibilidad porque a mí con la edad que tengo trabajar con un director como él es sentir que puedo ir más arriba, que el techo de cristal se puede romper".

Rodada en Cazorla y con la impresionante naturaleza como un personaje más, en la producción de La hija han participando La Loma Blanca PC, productora creada por Manuel Martín Cuenca, y MOD Producciones, liderada por Fernando Bovaira y responsable de títulos como La Fortuna, Mientras dure la guerra o Mar adentro.

¿Qué es ser madre? o ¿hasta dónde se puede llegar por ser madre? son dos preguntas que orbitan en torno al filme, en un asunto que parece ser el leiv motiv del cine español de este otoño.