Precintada la única gasolinera cordobesa del presidente del Badajoz, en prisión preventiva por fraude

La gasolinera del Grupo Derby en la localidad cordobesa de Montemayor ha sido precintada por la Guardia Civil. Esta estación de servicio estaba considerada como una de las más baratas de toda la provincia cordobesa y a la que acudían decenas de conductores atraídos precisamente por sus bajos precios.

Según ha podido saber este periódico, esta gasolinera estaba siendo explotada por el empresario Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz, que fue arrestado a finales de la pasada semana por agentes de la Guardia Civil. Parra, que tiene una firma de gasolineras, ha ingresado en prisión tras prestar declaración en el juzgado de Málaga que investiga los hechos, cuyo titular decretó prisión provisional. Ese mismo juzgado es el que ha ordenado a la Guardia Civil el precinto de la gasolinera de Montemayor, que está junto a la antigua carretera N-331 (Córdoba-Málaga), en la travesía del municipio.

El juez investiga una presunta trama por fraude de IVA en la venta de grandes cantidades de combustible, cuya cuantía podría ascender a más de 13 millones de euros. Tanto Parra como otras cuatro personas más fueron detenidas este pasado martes en el marco de una operación policial desplegada en cinco provincias españolas por un presunto delito de fraude de IVA en la venta de grandes cantidades de combustible.

La operación se desarrolló en las provincias de Sevilla, Madrid, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, donde en esta última agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga llevaron a cabo un registro en las oficinas del CD Badajoz del Estadio Nuevo Vivero.

De forma paralela al registro en la sede del club, los agentes precintaron la oficina de la empresa Extrem Petrol, relacionada con Parra y situada en la Plaza de España de Badajoz, y las gasolineras del Grupo Derby, mercantil vinculada al empresario.

